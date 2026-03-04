Turar-joy majmuasi Продажа квартир Alfa City | Комфорт-класс Зангиата 1-2 комн. квартиры

🏗 Alfa Siti
4,9 gektar maydonda turar-joy mega-loyihasi! Bu shunchaki uy emas, balki oʻzining ekotizimiga, savdo markaziga va katta piyodalar tirbandligiga ega shahar faoliyatining yangi markazidir.
📍 Manzil: Zangiota, Toshkent viloyati
Maktab, bog'cha va bozor piyoda masofada.
Yashil maydon 2000 m², dam olish maskanlari va bolalar maydonchasi 500 m².
10 000 dan ortiq odamning kunlik oqimi - ijara va yashash uchun ideal imkoniyat.
🏢 Kompleks haqida:
Sinf: Konfor
Qavatlar soni: 12 va 16 qavatlar
Tugash sanasi: 2027 yil IV chorak
Imkoniyatlar: Individual isitish, har bir xonadonda balkonlar, tezyurar liftlar, 24/7 xavfsizlik va 1000 dan ortiq joy uchun avtoturargoh.
🔑 Mavjud sxemalar: 1 va 2 xonali kvartiralar.
💰 Narxi: 175.876.517 dan 826.316.130 soʻmgacha.