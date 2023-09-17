_item_complex_h1_

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Bukhara City, O‘zbekiston
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6
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Kompleks haqida

ЖК "Akbar House" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркингом, террасой и детскими площадками во дворе.
ЖК "Akbar House"  ведущая строительная компания в г.Бухаре, которая предлагает вам лучшие новые квартиры в престижном районе.
Ориентируясь на первоклассные строительные услуги, мы гордимся тем, что поставляем качественные и современные дома, предлагая вам лучшие адреса в Карши.
Наша команда состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые привносят свой опыт в каждый проект, гарантируя, что каждая квартира построена с великолепным дизайном и высоким качеством. Мы отдаем приоритет энергоэффективности и устойчивым методам строительства, гарантируя, что наши квартиры не только экологически безопасны, но и экономически выгодны для наших жильцов. Инвестировать в дом своей мечты с «Akbar House» еще никогда не было так просто. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые помогут воплотить вашу мечту о собственном уютном доме в реальность.

 Торопитесь, стройте свое будущее вместе с нами!

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Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
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Kvartira binosi "DREAM HOUSE"SAMIMIY QALBLAR UCHUN
Kvartira binosi "DREAM HOUSE"SAMIMIY QALBLAR UCHUN
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Taslim bo'lish: 2024
Agentlik: UY BOZOR BEKOBOD
У'з уйларингизни  битишини ку'риш завкли холат😍 DREAM HOUSE 🔽 Курилиш жараёни  17.09.23 Сотув жараёни давом этади 1 квм²-400$ 💸 ту'лов турига караб чегирма бор 2 хонали 3 хонали Манзил: 11 дахада 7 дом ру'ппараси 📍 Тел:📞 Сотув жараёни давом этади
Kvartira binosi ЖК Samarkand Park Avenuе
Kvartira binosi ЖК Samarkand Park Avenuе
Bukhara City, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Taslim bo'lish: 2024
Добро пожаловать в Samarkand Park Avenue, престижный жилой комплекс, предлагающий современное и доступное жилье в самом сердце Самарканда. Этот жилой комплекс с элегантным дизайном и продуманными удобствами является воплощением современной жизни. В 10-этажном комплексе Samarkand Park Avenue представлены различные варианты жилья на любой вкус. Если вы ищете уютный 1-x комнатный дом, просторный 2-x комнатный дом или удобный 3-x комнатный дом, у нас есть идеальный дом для вас. Каждая единица тщательно спроектирована, чтобы обеспечить стильное и функциональное жилое пространство, соответствующее вашему стилю жизни. Удобство и безопасность – наши главные приоритеты. С установленной системой внутренней связи вы можете быть спокойны, зная, что доступ в жилой комплекс разрешен только жильцам и уполномоченному персоналу. Кроме того, жители имеют доступ к фитнес-залам, обеспечивающим здоровый и активный образ жизни прямо у их порога. Семьи оценят близость школы и детского сада на территории комплекса. Это означает, что ваши дети могут получать качественное образование, находясь всего в нескольких шагах от дома, экономя ваше время и обеспечивая их благополучие. Парковка и гаражи также доступны в жилом комплексе, обеспечивая беспроблемные парковочные решения для жителей и их гостей. Вы можете быть спокойны, зная, что ваши автомобили в целости и сохранности. Расположенный на улице Богдод, Самарканд Парк Авеню занимает выгодное положение, предлагая легкий доступ к основным удобствам, развлекательным заведениям и основным транспортным маршрутам. Отправляетесь ли вы на работу, выполняете поручения или исследуете город, все будет в пределах досягаемости. Испытайте очарование новых домов в Самарканде на проспекте Самарканд Парк. Окунитесь в современную жизнь, исключительное удобство и чувство общности в этом потрясающем жилом комплексе. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и обеспечить дом своей мечты в этом популярном месте.
Kvartira binosi ЖК "ЦЕНТР"
Kvartira binosi ЖК "ЦЕНТР"
Bukhara City, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЦЕНТР" был построен в центре города Бухары.  Жилой комплекс ЖК ЦЕНТР от компании Great House имеет следующие преимущества: Инновационный архитектурный дизайн жилых зданий; Частный детский сад и магазины на территории комплекса; Комплекс имеет развитую инфраструктуру и удобное расположение; Автостоянки с современной системой охраны; Территория комплекса охраняется 24/7; Безопасные детские игровые площадки. Адрес: город Бухара улица  М.Каримов  120/1дом