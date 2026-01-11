Turar-joy majmuasi "Dormon Saroyi"

Dormon Saroyi — Toshkent shahrida joylashgan komfort toifadagi zamonaviy turar joy majmuasi bo‘lib, osoyishtalik, qulaylik va shinam shahar muhitini qadrlaydiganlar uchun mo‘ljallangan. Loyiha amaliy arxitektura, puxta rejalashtirilgan xonadonlar va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, kundalik hayotda qulaylik muhim o‘rin tutadigan makon yaratadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, ixchamlik va funksionallikka urg‘u berilgan holda bajarilgan.
Sodda fasadlar, aniq va tartibli me’moriy chiziqlar hamda sifatli materiallar uyg‘un tashqi ko‘rinish hosil qilib, loyihaning zamonaviy ruhini ta’kidlaydi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Turar joy sinfi: komfort
Zamonaviy turar joy qurilishi formati
Funksional va puxta o‘ylangan rejalashtirish
Yashash maydonidan oqilona foydalanish
Oilaviy hayot uchun qulay yechimlar
🏢 Kirish yo‘laklari va qulayliklar
Majmuada zamonaviy kirish guruhlari nazarda tutilgan bo‘lib, ular saranjom bezak va qulay makon tashkiloti bilan ajralib turadi.
To‘siqlarsiz muhit barcha aholi uchun — bolali oilalar va yoshi katta insonlar uchun ham qulay harakatlanishni ta’minlaydi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Hovli konsepsiyasi xavfsizlik va shinamlikka yo‘naltirilgan:
yopiq hudud
obodonlashtirilgan ichki hovli
bolalar maydonchalari
sayr yo‘laklari
aholi dam olishi uchun joylar
videokuzatuv tizimi
Bunday format turar joy majmuasi ichida osoyishta muhit va shinamlik hissini yaratadi.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:
avtoturargoh joylari
zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari
dam olish uchun jamoat hududlari
kundalik qulaylik uchun mo‘ljallangan makonlar
📍 Joylashuvi
Dormon Saroyi turar joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida, rivojlangan infratuzilma va yaxshi transport qatnoviga ega joyda joylashgan.
Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, bolalar bog‘chalari, xizmat ko‘rsatish obyektlari va qulay kundalik hayot uchun zarur bo‘lgan barcha infratuzilma mavjud.