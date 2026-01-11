  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Turar-joy majmuasi "Dormon Saroyi"

Turar-joy majmuasi "Dormon Saroyi"

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$21,331
dan
$659/m²
;
3
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
ID: 33959
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

Xaritada ko'rsatish
  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    6

Kompleks haqida

Dormon Saroyi — Toshkent shahrida joylashgan komfort toifadagi zamonaviy turar joy majmuasi bo‘lib, osoyishtalik, qulaylik va shinam shahar muhitini qadrlaydiganlar uchun mo‘ljallangan. Loyiha amaliy arxitektura, puxta rejalashtirilgan xonadonlar va obodonlashtirilgan hududni uyg‘unlashtirib, kundalik hayotda qulaylik muhim o‘rin tutadigan makon yaratadi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, ixchamlik va funksionallikka urg‘u berilgan holda bajarilgan.

Sodda fasadlar, aniq va tartibli me’moriy chiziqlar hamda sifatli materiallar uyg‘un tashqi ko‘rinish hosil qilib, loyihaning zamonaviy ruhini ta’kidlaydi.

📐 Asosiy xususiyatlar

Turar joy sinfi: komfort

Zamonaviy turar joy qurilishi formati

Funksional va puxta o‘ylangan rejalashtirish

Yashash maydonidan oqilona foydalanish

Oilaviy hayot uchun qulay yechimlar

🏢 Kirish yo‘laklari va qulayliklar

Majmuada zamonaviy kirish guruhlari nazarda tutilgan bo‘lib, ular saranjom bezak va qulay makon tashkiloti bilan ajralib turadi.

To‘siqlarsiz muhit barcha aholi uchun — bolali oilalar va yoshi katta insonlar uchun ham qulay harakatlanishni ta’minlaydi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Hovli konsepsiyasi xavfsizlik va shinamlikka yo‘naltirilgan:

yopiq hudud

obodonlashtirilgan ichki hovli

bolalar maydonchalari

sayr yo‘laklari

aholi dam olishi uchun joylar

videokuzatuv tizimi

Bunday format turar joy majmuasi ichida osoyishta muhit va shinamlik hissini yaratadi.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:

avtoturargoh joylari

zamonaviy muhandislik kommunikatsiyalari

dam olish uchun jamoat hududlari

kundalik qulaylik uchun mo‘ljallangan makonlar

📍 Joylashuvi

Dormon Saroyi turar joy majmuasi Toshkent shahrining qulay hududida, rivojlangan infratuzilma va yaxshi transport qatnoviga ega joyda joylashgan.

Yaqin atrofda do‘konlar, maktablar, bolalar bog‘chalari, xizmat ko‘rsatish obyektlari va qulay kundalik hayot uchun zarur bo‘lgan barcha infratuzilma mavjud.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash
Продуктовые магазины
Oziq-ovqat va ichimliklar
transport
dam olish

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
Shunga o'xshash komplekslar
Kvartira binosi ЖК «ORZULAR»,
Uchquduq, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi NRG ZAMON
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy choragi “Greenpark Bozsu”
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Turar-joy majmuasi "Бобур Резиденс"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Kvartira binosi ЖК MUHTASHAM UYLAR
Karatut, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Siz ko'rib chiqasiz
Turar-joy majmuasi "Dormon Saroyi"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$21,331
Sizni qiziqtirgan barcha savollarni bering
Arizangizni qoldiring
Rahmat! Sizning arizangiz qabul qilindi
Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
Orqaga Arizani qoldiring Kontaktlarni ko'rsatish
Boshqa komplekslar
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Hammasini ko'rsatish Turar-joy choragi Fayz
Turar-joy choragi Fayz
Zangiota Tumani, Oʻzbekiston
dan
$700
Topshirish muddati 2025
“Fayz” - bu sizning ajoyib hayotingiz uchun mos bo'lgan konfor – sinfidagi turar-joy majmuasi. Majmua loyihasi 23 000 m² maydonni o'z ichiga oladi. Qurilgan ettita uy monolit turga ega. Bu hudud shovqinsiz va tinch joyni xohlaydiganlar uchun ideal. Bino gaz blokidan qurilgani tufayli qor va …
Quruvchi
"LUXURY RESIDENCE"
Arizangizni yuboring
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
"LUXURY RESIDENCE"
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Salar"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$30,074
Topshirish muddati 2027
Qavatlar soni 7
Salar Complex — osoyishta muhitni, qulay rejalashtirishni hamda shahar infratuzilmasi bilan shahar atrofi turmush tarzining uyg‘unligini qadrlaydiganlar uchun mo‘ljallangan zamonaviy komfort klassdagi turar-joy majmuasidir. ✨ Arxitektura konsepsiyasi Loyiha zamonaviy uslubda amalga osh…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Gulobod"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$85,000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 9
Maydoni 56 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Продаётся 2-комнатная квартира на 3-м этаже 9-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Gulobod". Адрес: Шайхантахурский район, массив "Гульобод". Ориентир - спорткомплекс "Jar", рынок Чорсу. Застройщик - компания "Dream House".  Общая площадь - 56 м². Отличный свежий ремонт. С…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 2 xonalar
56.0
85,000
Agentlik
Eugene Real Estate
Telegram Telegramga yozish
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tegishli yangiliklar O‘zbekistonda
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
11.01.2026
Toshkentda universitetlar yaqinidagi tijorat ko‘chmas mulkiga investitsiya: sotib olib ijaraga berish foydalimi?
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
08.01.2026
Toshkentda ofisni qayerdan foydaliroq ijaraga olish mumkin: tumanlar, narxlar va biznes uchun real imkoniyatlar sharhi
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
06.01.2026
“Portlovchi” hududlar: nega Jizzax va Surxondaryoda ko‘chmas mulkka qiziqish tez sur’atlarda oshmoqda
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
03.01.2026
O‘zbekistonda yerga investitsion qiziqishning oshishi: uchastkani qanday to‘g‘ri baholash va sarmoyada xatoga yo‘l qo‘ymaslik
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
31.12.2025
Toshkent bosim ostida — poytaxtning asosiy muammolari va real yechimlar
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
30.12.2025
Yangi Toshkentga nega ko‘cha sathidan pastda butun boshli shaharlar kerak
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
29.12.2025
Nega Toshkentda uy-joy va ijara narxlari yana oshmoqda
Dollar va inflyatsiya nega kvartiralarni qimmatlashtiryapti — O‘zbekistondagi ko‘chmas mulk narxlari haqida ekspertlar
28.12.2025
Dollar va inflyatsiya nega kvartiralarni qimmatlashtiryapti — O‘zbekistondagi ko‘chmas mulk narxlari haqida ekspertlar
Barcha nashrlarni ko'rsatish