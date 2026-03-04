  1. Realting.uz
  Turar-joy majmuasi Chinara Park продажа квартир Премиум-класс Кибрай/ Чирчик 1-4 комн. квартиры

Tanagul, Oʻzbekiston
dan
$24,592
;
2
ID: 34024
Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Viloyat
    Toshkent viloyati
  • Tuman
    Кибрайский район
  • Qishloq
    Танагул

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Premium sinf
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    5

Ichki tafsilotlar

Xavfsizlik tizimining xususiyatlari:

  • 24/7 Video Kuzatuv tizimi

Tashqi elementlar

Avtoturargoh xususiyatlari:

  • Shaxsiy Parkovka

Tashqi xususiyatlari:

  • Hovuz
  • Lift

Kompleks haqida

🏗 Chinara Park | Era Lux Montaj
Премиальный жилой комплекс на 3.5 гектарах в экологически чистом районе. Проект расположен на самой высокой точке города, в окружении гигантской зеленой зоны площадью 160 гектаров — чистый воздух и панорамные виды гарантированы!

📍 Локация: Ташкентская обл., Кибрай / Чирчик.
В шаговой доступности центральная больница, школы, детские сады, институты и госучреждения.
Живите в окружении леса, оставаясь в центре городской инфраструктуры.

🏢 О комплексе:
Класс: Премиум
Этажность: 5, 9, 10 и 12 этажей
Срок сдачи: IV Квартал 2026 г.
Удобства: Закрытый двор, охрана, видеонаблюдение 24/7, японские лифты Fuji (с системой автооткрытия при отключении света), подземный и наземный паркинг.

🔑 Доступные планировки: 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры.

💰 Стоимость: от 299 300 000 до 1 595 800 000 сум.

🔥 Специальные скидки:
13% — при 100% оплате
8% — при 50% оплате
2% — при 30% оплате

Tanagul, Oʻzbekiston

