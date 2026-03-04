Turar-joy majmuasi Chinara Park продажа квартир Премиум-класс Кибрай/ Чирчик 1-4 комн. квартиры

🏗 Chinara Park | Era Lux Montaj

Премиальный жилой комплекс на 3.5 гектарах в экологически чистом районе. Проект расположен на самой высокой точке города, в окружении гигантской зеленой зоны площадью 160 гектаров — чистый воздух и панорамные виды гарантированы!

📍 Локация: Ташкентская обл., Кибрай / Чирчик.

В шаговой доступности центральная больница, школы, детские сады, институты и госучреждения.

Живите в окружении леса, оставаясь в центре городской инфраструктуры.

🏢 О комплексе:

Класс: Премиум

Этажность: 5, 9, 10 и 12 этажей

Срок сдачи: IV Квартал 2026 г.

Удобства: Закрытый двор, охрана, видеонаблюдение 24/7, японские лифты Fuji (с системой автооткрытия при отключении света), подземный и наземный паркинг.

🔑 Доступные планировки: 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры.

💰 Стоимость: от 299 300 000 до 1 595 800 000 сум.

🔥 Специальные скидки:

13% — при 100% оплате

8% — при 50% оплате

2% — при 30% оплате