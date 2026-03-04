Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroy Комфорт-класса ТТЗ продажа квартир Мирзо-Улугбек 1-3 комн. квартиры

🏗 Do'rmon Saroy | Kushon Building

Масштабный проект на 2.7 гектарах в одной из самых зеленых зон столицы (массив ТТЗ). Главная особенность — 60% территории отведено под парки и прогулочные зоны, и только 40% под застройку. Фасад из натурального травертина подчеркивает статус и долговечность.

📍 Локация: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н (ул. Юзработ). Экологически чистый район с чистым воздухом и развитой инфраструктурой.

Своя школа, детский сад, фитнес-зал и клиника прямо на территории.

🏢 О комплексе:

Класс: Комфорт

Этажность: 7 этажей

Срок сдачи: I Квартал 2026 г.

Удобства: Закрытая территория 24/7, бесплатная стоянка на 700 мест + собственная автомойка, Квартиры на 1-х этажах с собственными двориками и мансарды с панорамным остеклением на 7-м этаже. Помещения от 40 до 120 м² с потолками 3.30 м.

🔑 Доступные планировки: 1, 2, 3-комнатные квартиры.

💰 Стоимость: от 388 800 000 до 1 478 400 000 сум.

🔥 Специальные скидки:

12% от общей суммы — при 100% оплате

500 000 сум/м² — при 50% оплате

300 000 сум/м² — при 30% оплате