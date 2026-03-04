  1. Realting.uz
  Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroy Комфорт-класса ТТЗ продажа квартир Мирзо-Улугбек 1-3 комн. квартиры

Turar-joy majmuasi Do'rmon Saroy Комфорт-класса ТТЗ продажа квартир Мирзо-Улугбек 1-3 комн. квартиры

Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$31,945
;
2
ID: 34029
ID: 34029
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Mirzo Ulug‘bek Tumani
  • Manzil
    Yuzrabot ko`chasi, 6

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  Class
    Class
    Komfort-klass
  Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    7

Kompleks haqida

🏗 Do'rmon Saroy | Kushon Building
Масштабный проект на 2.7 гектарах в одной из самых зеленых зон столицы (массив ТТЗ). Главная особенность — 60% территории отведено под парки и прогулочные зоны, и только 40% под застройку. Фасад из натурального травертина подчеркивает статус и долговечность.

📍 Локация: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н (ул. Юзработ). Экологически чистый район с чистым воздухом и развитой инфраструктурой.
Своя школа, детский сад, фитнес-зал и клиника прямо на территории.

🏢 О комплексе:
Класс: Комфорт
Этажность: 7 этажей
Срок сдачи: I Квартал 2026 г.
Удобства: Закрытая территория 24/7, бесплатная стоянка на 700 мест + собственная автомойка, Квартиры на 1-х этажах с собственными двориками и мансарды с панорамным остеклением на 7-м этаже. Помещения от 40 до 120 м² с потолками 3.30 м.

🔑 Доступные планировки: 1, 2, 3-комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 388 800 000 до 1 478 400 000 сум.

🔥 Специальные скидки:
12% от общей суммы — при 100% оплате
500 000 сум/м² — при 50% оплате
300 000 сум/м² — при 30% оплате

Ipoteka kalkulyatori

Foiz stavkasi, %
Kredit muddati, yillar
Uy-joy narxi
Dastlabki to'lov, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
E'tibor bering! Siz uy-joy qiymati parametrini o'zgartirdingiz {{ differentPrice }}%. Bu joriy mulk uchun oylik to'lovlarni hisoblashning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Orqaga qaytaring
Foiz stavkasi
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Foiz stavkasi
Kredit miqdori
{{ mortgageAmount }} USD
Kredit miqdori
Muddati
{{ loanPeriodValue | pluralize("yil", "yillar") }}
Muddati
Oylik to'lov
{{ paymentPerMonth }} USD
Oylik to'lov
