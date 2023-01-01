GREEN PARK / NRG

Ваша новая уютная квартира комфорт-класса в Ташкенте.
Отлично подойдет как для жизни, так и под инвестиции.
Жилой комплекс GREEN PARK расположился в районе с высокоразвитой инфраструктурой в шаговой доступности. Обилие зелени вокруг делает его уголком, приносящим ощущение уюта и спокойствия своим жителям. Современный подход к решениям в дизайне и архитектуре. Качество использованных материалов гарантирует надежность и безопасность.
— вентилируемый фасад с отделкой из натурального камня;
— авторский ландшафтный дизайн на территории жилого комплекса;
— закрытый и безопасный двор без машин;
— детские и игровые площадки, дорожки для мам с колясками;
— workout зона, беседки для отдыха;
— собственная набережная и выход к парку;
— современные и обустроенные холлы с удобной системой навигаци;
— колясочные и кладовые комнаты в подъезде
— собственная наземная парковка для автомобилей, мотоциклов и велосипедов
— зарядка для электромобилей;
— коммерческие помещения на территории комплекса — бутики, кафе, салоны, магазины
Имеется рассрочка и ипотека.
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Мы — RED — эксперты по недвижимости.
Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.
Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.
Продаём только то, что купили бы сами.
Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.
Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.
Сэкономим ваше время и силы.
Адрес нашего офиса:
ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет
Ориентир: GRAND MIR HOTEL
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Позвоните по номеру —
наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.
|Метро
|890 m
|Детский сад
|400 m
|Школа
|600 m
|Торговый центр
|550 m
|Остановка транспорта
|300 m
|Остановка транспорта
|400 m