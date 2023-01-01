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GREEN PARK / NRG

Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
;
8
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Parametrlar Parametrlar
Kvartiralar Kvartiralar
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Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

Ваша новая уютная квартира комфорт-класса в Ташкенте.
Отлично подойдет как для жизни, так и под инвестиции.

Жилой комплекс GREEN PARK расположился в районе с высокоразвитой инфраструктурой в шаговой доступности. Обилие зелени вокруг делает его уголком, приносящим ощущение уюта и спокойствия своим жителям. Современный подход к решениям в дизайне и архитектуре. Качество использованных материалов гарантирует надежность и безопасность. 

— вентилируемый фасад с отделкой из натурального камня;
— авторский ландшафтный дизайн на территории жилого комплекса;
— закрытый и безопасный двор без машин;
— детские и игровые площадки, дорожки для мам с колясками;
— workout зона, беседки для отдыха;
— собственная набережная и выход к парку;
— современные и обустроенные холлы с удобной системой навигаци;
— колясочные и кладовые комнаты в подъезде
— собственная наземная парковка для автомобилей, мотоциклов и велосипедов
— зарядка для электромобилей;
— коммерческие помещения на территории комплекса — бутики, кафе, салоны, магазины

Имеется рассрочка и ипотека.

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Мы — RED — эксперты по недвижимости.
Помогаем выбрать и выгодно купить квартиры, лофты и пентхаусы в Ташкенте.
Работаем без комиссии и переплат — для клиентов наши услуги абсолютно бесплатны.

Продаём только то, что купили бы сами.
Работаем только с надёжными компаниями-застройщиками.

Поможем подобрать наиболее оптимальную под ваш запрос недвижимость.
Сэкономим ваше время и силы.

Адрес нашего офиса:
ул. Мирабад, 2/1, MIRABAD PLAZA, 2 этаж, 1 кабинет
Ориентир: GRAND MIR HOTEL

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Позвоните по номеру —
наши эксперты проконсультируют вас и предложат оптимальный вариант.

Qo'shimcha ravishda

  • Охрана
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Komfort-sinf
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Monolit
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2023
Qavatlar soni
Qavatlar soni
10
Kompleksdagi kvartiralar
Kvartiralar
Maydoni, m²
Narxi m², UZS
Kvartira narxi, UZS
Kvartiralar 1 xona
Maydoni, m² 67.4
Narxi m², UZS 21,05M
Kvartira narxi, UZS 1,42B
Yangi bino joylashgan joy
Tashkent, O‘zbekiston
Yaqin atrofdagi infratuzilma
Метро 890 m
Детский сад 400 m
Школа 600 m
Торговый центр 550 m
Остановка транспорта 300 m
Остановка транспорта 400 m

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dan
420,00M soʻm
Maydoni 85–109 m²
5 ob'ektlar 5
Topshirish muddati 2025
Бизнинг турар-жой мажмуасининг афзалликлари: * Автомобиллар учун турар жойлар; * Кенг ва кўкаламзор ҳовли, болалар ўйин майдончаси; * Кеча-кундуз, хавфсиз ҳудуд; 100% тўлов амалга оширилса ажойиб чегирма берилади! Фоизсиз бўлиб тўлаш имконияти ҳам бор: олдиндан тўлов 50%, қолган 50% 24 ой давомида фоизсиз тўлаб борилади. 2 хонали квартирани "Сhevrolet" русумидаги автомашинага алмаштириш имконияти хам мавжуд! Хонадонлар сони чекланган! Тўлиқ маълумот учун қуйидаги рақамга қўнғироқ қилинг:
Kvartira binosi ЖК Global House
Kvartira binosi ЖК Global House
Chirchiq, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2024
Жилой комплекс Global House - это многофункциональный 8 этажный кирпичный дом расположенный в городе Чирчике. Новые квартиры площадью от 39 до 78 кв. м поступают в продажу уже с готовым ремонтом. В каждой квартире будут возведены перегородки.  Жилой комплекс полностью безопасен и скрыт от посторонних. Он будет круглосуточно охраняться, а за порядком на территории будет следить профессиональная управляющая компания. Также для жителей имеется бесплатная парковка.  Адресу: г.Чирчик 10-микрорайон, Бобур МСГ. Цена за 1м2 от 4 700 000 до 6 400 000 сумов. Особенность выбранной локации — это чистый воздух, транспортная доступность к горной территории и возможность для создания просторных жилых пространств.
Turar-joy majmuasi "Элизиум"
Turar-joy majmuasi "Элизиум"
Tashkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Quruvchi: ООО "BAKHRAMOV B INVEST"
Бизнес класс ЖК «Elysium» комплекс расположен в Юнусабад сити - зелёный оазис мегаполиса в нескольких шагах от Вашего дома. Всё необходимое для жизни представленной на первых этажах жилого комплекса в формате стрит ритейл. Любимое место встреч для жителей и гостей города. Это новый жилой комплекс апартаментов класса бизнес, который обязательно станет одной из архитектурных доминант района и ярким претендентом на лидерство в сфере недвижимости Ташкента. Дебютная идея – и занять выгодное положение на пересечении энергии и потоков столицы. Уникальная архитектура объекта, расположенного между проспектами Богишамол и улиц Чинабад и Янгишахар,не оставит равнодушными самых требовательных жителей. Дизайн и эстетик: Притягивает взгляды и завораживает каждой деталью. Расположение корпусов и фасадов вдохновлены окружением проекта- выразительный ландшафт, перепады углов скругленный, близость с природой. Балконы идут в подарок Студии продаются за 100% оплату, остальные квартиры в рассрочку Стоимость студии включает в себя полностью ремонт с мебелью, из техники только будет газовая плита, теплый пол в с/у и под кухней, ламинат на полу, входная и межкомнатная дверь, батареи будут работ от общей котельной установки, потолки высотой 3,3 м, панорамные окна, стены покрашены будут в белый цвет. 1 комнатные и выше, будут сдаваться Whitebox, с/у и кухня будет теплый пол, белые стены готовые под покраску, ламинат на полу, проведены все электрические работы, и сантехника.    Тип постройки:  Газоблок Межквартирные перегородки газоблок. Квартиры сдаются Whitebox Двухуровневая подземная парковка Высота потолков 3,3 м 2 лифта Инфраструктура:  Системы видеонаблюдения на территории, в паркинге, местах общего пользования. Системы автоматического водяного пожаротушения и противопожарного водопровода. Датчики контроля энергопотребления, защиты от протечек, пожарной и охранной сигнализации, возможность последующей интеграции системы «Умный дом» Интерьер:  Благоустройство:На выбор вам в подарок представляется 2 вида дизайна от gрофессионального интерьер дизайнера SHAZI. Концептуальная идея архитектуры- сила свободы, отражающая солнечный свет. Жизнь без суеты, ведь дом – это не только квартира но и то, что её окружает. Чтобы вы наслаждались каждым моментом и могли воплотить максимум сценариев для работы и отдыха, мы благоустраиваем всю территорию. Лаундж- пространства для работы на свежем воздухе, террасы с видом на «зелёные зоны». Раньше ездили за всем этим в парк, теперь это ваш дом. Эстетика важна в каждой детали, поэтому мы зададим характер всему пространству с помощью секретных и уникальных фишек и идей, которые точно не оставит никого равнодушным. Расположение: Уникальное расположение, близость к центру столицы и к деловому центру. Преимущество: Жилой комплекс предоставляет все условия для комфортной и интересной жизни. Школа, детский сад, супермаркет, локальные маркеты и рестораны, офисные помещения-все это в шаговой доступности от вашего дома. Срок сдачи объекта: 4 квартал 2025 год  Ориентировочная площадь квартир  