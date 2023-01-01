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_item_complex_h1_

Navoiy, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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4
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Kompleks haqida

ЖК  “Fayz-baraka“ 

ЖК строится по последним технологиям строительства.
Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе. 

О жилом комплексе: 
Удобная локация , качественно построенный дом
Благополучный район
Доступность транспорта и дорог;
Финансовая надежность застройщика;
Разумный срок строительства.
Дом строится в современном стиле, около дороги.

Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И ещё в рассрочку на 1 год.
Дом состоит из 8 этажей, в доме имеется 2 лифта

Продаются квартиры:
Во всех этажах:
1 комнатная- 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м
2х комнатная - 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м,
3х комнатная - 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м

Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете.
Квартиры будут сданы в следующем состояние:
1. Межкомнатные перегородки
2. Входная дверь
3. Фасадные окна
4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды)
5. Бесплатная парковка
6. Огражденная детская площадка для детей
7. Современный Итальянский пассажирский лифт.

Yangi bino joylashgan joy
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Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
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Kvartira binosi ЖК 5 Avenue
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Talab bo'yicha narx
Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: INNO HOMES
5 Avenue - Девятиэтажный современный жилой комплекс, находящийся в городе Янгиюле рассчитан на 96 семей. Уникальность всего жилого комплекса заключается в том, что он станет началом масштабного проекта с концепцией «Город в городе» - где каждый резидент будет иметь доступ внутренней инфраструктуре комплекса, не отказывая себе в комфортной жизни. Инфраструктура Вблизи комплекса имеется все необходимое для комфортной жизни, в виде супермаркетов, магазинов, парков, учебных заведений с больницами и прочие общественные места. Более того у жилого комплекса будет еще и собственная обширная инфраструктура, для еще большего удобства жизни резидентов. Цены на квартиры в жилом комплексе Строительство жилого комплекса будет закончено в 2024 году, и для заселения будет доступно 96 квартир. Покупателям доступна возможность купить квартиру на этапе котлована, что позволит значительно сэкономить на переезде. К покупке доступны 1,2 и 3-х комнатные квартиры с большим выбором разных квадратур и планировок. Квартиры продаются с чистовой отделкой и возможностью рассрочки.
Kvartira binosi Chashma residence
Kvartira binosi Chashma residence
Bukhara City, O‘zbekiston
dan
795,28M soʻm
Chashma residence — это уникальный и своеобразный проект, расположенный на 4000 м², который предназначен для комфортного проживания и времяпровождения, без наличия коммерческих этажей.  Дом с двух сторон окружен рекой, что гарантирует красивый вид из окна или балкона. А закрытая площадка и нахождение вдали от дороги делают ваш тихий отдых приятным и безопасным. В целом, если вы любитель ценить свое время и приятно проводить досуг, то Chashma residence – то, что вам нужно. Инфраструктура: В шаговой доступности от комплекса находятся все необходимые продуктовые и бытовые магазины, учебные и медицинские заведения, а также множество общественных мест для приятного отдыха с семей и друзьями. Недалеко от комплекса расположились River Park, Парк победы и ТРЦ Rivera. Для любителей пеших прогулок вокруг дома есть прогулочные дороги вдоль реки и парк, который находится в шаговой доступности. Chashma residence — вдохновение в каждом уголке вашего дома! Цены на квартиры в жилом комплексе Chashma residence:  К покупке доступны 1,2,3 и 4-х комнатные квартиры с несколькими вариантами планировок. В зависимости от этажа, квадратуры и количества комнат цена может отличаться. Для удобства покупателей также имеется система беспроцентной рассрочки на 12 месяцев, с первоначальным взносом в 30%. Минимальная цена при 30% оплате — 7 500 000 сум/м², максимальная — 12 500 000 сум/м² Минимальная цена при 100% оплате — 6 750 000 сум/м², максимальная — 11 250 000 сум/м²
Turar-joy choragi Новостройка бизнес класса в Сергели
Turar-joy choragi Новостройка бизнес класса в Сергели
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dan
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Taslim bo'lish: 2024
Quruvchi: Ness sity
Успейте купить новостройку в Сергелинском районе . Красивый вид с вашей террасы , порадует любого эстета .  Квартира  44,6 кв.м+4.1 терраса  Общая стоимость : 528 328 000 сум Первоначальная оплата : 158 498 400 сум Ежемесячная оплата в течении 24 месяцев : 15 409 567 сум Для рассчёта другой квадратуры обращайтесь  по телефону : 93 946 28 56 Феруза Почта :