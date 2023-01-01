Toshkent, O‘zbekiston

Talab bo'yicha narx

Topshirish muddati 2025

ЖК «Parkent Gardens» - это жилой комплекс комфорт плюс класса, который расположен на второй линии от дороги. Жилой комплекс находится в Яшнабадском районе в 5 минутах от Паркентского рынка. Для удобства жителей в шаговой доступности от ЖК будут продуктовые магазины, детский сад, фитнес центр, кафе и рестораны, а также зоны отдыха для всей семьи. Во всех подъездах будут установленны современные лифты, а во дворе дома предусмотрены парковочные места для автомобилей. Также особое внимание будет уделено озеленению территории жилого комплекса, где будут по- сажены многолетние деревья.