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MODERNO

Toshkent, O‘zbekiston
dan
456,00M soʻm
;
2
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Parametrlar Parametrlar
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Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

ЖК Moderno отличается своим современным интерьер и экстерьер дизайном от других комплексов. Этот жилой комплекс (ЖК) расположен на улице Усмон Носир (Шота Руставели) в районе Яккасарой. Moderno, имеющий самые современные инфраструктуры не оставит равнодушным даже самого взыскательного клиента. Вокруг жилого комплекса построен закрытое охраняемое помещение и это спроектирован как решение для вашей безопасности. Территория этого комплекса, которая охраняется 24 часа в сутки, огорожена забором, а также внутри комплекса расположены места для пикника и общественные зоны. Также приняты меры чтобы не допускать незнакомых транспортов.

Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Komfort-sinf
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Gʻishtli
Topshirish muddati
Topshirish muddati
2023
Qavatlar soni
Qavatlar soni
11
Kompleksdagi kvartiralar
kvartiralar
Maydoni, m²
Narxi m², UZS
Kvartira narxi, UZS
kvartiralar 1 xona
Maydoni, m² 40.0 – 76.0
Narxi m², UZS 14,47M – 14,62M
Kvartira narxi, UZS 547,20M – 1,04B
Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston
Yaqin atrofdagi infratuzilma
Остановка транспорта 200 m
Школа 1 000 m
Магазин 50 m
Детский сад 500 m

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dan
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Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
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ЖК «Parkent Gardens» - это жилой комплекс комфорт плюс класса, который расположен на второй линии от дороги. Жилой комплекс находится в Яшнабадском районе в 5 минутах от Паркентского рынка. Для удобства жителей в шаговой доступности от ЖК будут продуктовые магазины, детский сад, фитнес центр, кафе и рестораны, а также зоны отдыха для всей семьи. Во всех подъездах будут установленны современные лифты, а во дворе дома предусмотрены парковочные места для автомобилей. Также особое внимание будет уделено озеленению территории жилого комплекса, где будут по- сажены многолетние деревья.