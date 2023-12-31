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_item_complex_h1_

Bukhara City, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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5
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Kompleks haqida

ЖК “New bukhara“ 

ЖК строится по последним технологиям строительства.
Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе. 

О жилом комплексе: 
Удобная локация , качественно построенный дом
Благополучный район
Доступность транспорта и дорог;
Финансовая надежность застройщика;
Разумный срок строительства.
Дом строится в современном стиле, около дороги.

Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И еще в рассрочку до конца года (31.12.2023г.)
Дом состоит из 6 этажей, в доме имеется 2 лифта

Продаются квартиры:
в 6-этаже 1х - 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м
2х- 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м
3х- 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м

Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете.
Квартиры будут сданы в следующем состояние:
1. Межкомнатные перегородки
2. Входная дверь
3. Фасадные окна
4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды)
5. Бесплатная парковка
6. Огражденная детская площадка для детей
7. Современный Итальянский пассажирский лифт.

Yangi bino joylashgan joy
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Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
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ЖК GLORIOUS BUILDING  Для тех, кто ищет современное и комфортное жильё, «GLORIOUS BUILDING» станет отличным выбором! Комплекс возводится активно и качественно, согласно проектным данным. При этом учтена прочность и сейсмоустойчивость конструкции за счет прочного железобетонного каркаса здания. Точные расчеты дверных и оконных проемов позволяют устанавливать оконные профили без дополнительной подгонки, а двери — более прочно и плотно. Все строительные материалы и комплектующие проходят несколько ступеней проверки, прежде чем используются при возведении здания. Отлично расположенный дом, применение инновационных методов строительства, великолепный дизайн здания и внутренней отделки вкупе с прекрасным видом на город делают жилье в GLORIOUS BUILDING  не только комфортным, но востребованным. Круглосуточная охрана, наличие стоянок, детских площадок и специально отведенных зон отдыха для всех категорий жильцов, великолепный ландшафт — разработка дизайнеров компании-застройщика, все сделано для улучшения жизни новоселов, их родных и близких. Не упустите возможность обзавестись собственным жильем по привлекательной цене! Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы узнать больше и ознакомиться с нашими доступными квартирами.
Kvartira binosi ЖК "Шошилинч"
Kvartira binosi ЖК "Шошилинч"
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Talab bo'yicha narx
Quruvchi: MyHouse
ЖК "Шошилинч" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "Шошилинч", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора, свободным от автомобилей, и спокойствием, созданным для безопасной игры ваших детей. Мы гарантируем высокий уровень квартир, которые станут вашим уютным и комфортным домом.     Жилой комплекс находится в окружении разнообразной инфраструктуры, которая удовлетворит потребности его жителей. Все необходимые объекты находятся в непосредственной близости, обеспечивая комфорт и удобство для жильцов жилого комплекса.   Адрес: город Ургенч Джингавуз махалля, ориентир Феруз ресторан.
Turar-joy choragi "Nasl Dahasi"
Turar-joy choragi "Nasl Dahasi"
Bukhara City, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
Taslim bo'lish: 2025
Quruvchi: Binar Group
Здание состоит из 12 этажей, шести подъездов, и оснащена вместительными лифтами. Главным преимуществом ЖК являются планировочные smart-решения, где детально продумано жилое пространство и полностью отсутствуют бесполезные пустоты. Планировка включает просторную ванную комнату, два балкона и вместительную прихожую с дополнительным местом хранения. Высота потолков — 3,3 м. В евро-двухкомнатной квартире, мебель, оборудование и декор можно разместить компактно и не перегружая интерьер, а в спальне расположить отдельную гардеробную.  Виды оплат: При оплате 100% - 10% скидка Первоначальный взнос 50% + 50% в рассрочку на 27 месяцев, скидка 5% от общей стоимости Первоначальный взнос 30% + 70% в рассрочку на 27 месяцев,  Стоимость квартиры включает: входную железную дверь и окна; межкомнатные перегородки; балконы и лоджии в каждой квартире; подъезды с безбарьерной средой; собственное независимое отопление; счетчики на все инженерные коммуникации.  Преимущества и уникальность ЖК: 1) Подземная парковка 2-х уровневая, на 400 машин 2) Лобби жилого комплекса 3) Фитнес клуб, Спа зона, бар и 2х уровневая детская площадка только для жителей комплекса 4) Ресторан, банкетный зал и кафе с террасами Тип постройки:  Монолитный Газосиликатный блок Высота потолков 3.3 метра Срок сдачи объекта: 4 квартал 2024 год  Для будущих резидентов Nasl Dahasi предусмотрены удобные условия оплаты. В течение процесса строительства, 30% — в ипотеку после сдачи проекта. Квартиру можно купить и по беспроцентной рассрочке  