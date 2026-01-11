Turar-joy majmuasi "Dombirobod City"

Dombirobod City — Toshkent shahridagi biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, funksionallik va shahar hayotining faol ritmini tanlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, puxta o‘ylangan infratuzilma va qulay lokatsiyani uyg‘unlashtirib, har kuni komfortli yashash uchun makon yaratadi.
✨ Arxitektura konsepsiyasi
Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, amaliylik va estetik soddalikka urg‘u berilgan holda bajarilgan.
Ixcham fasadlar, aniq chiziqlar va zamonaviy qurilish yechimlari biznes klass loyihaning nufuzini ta’kidlab, uyg‘un shahar qiyofasini yaratadi.
📐 Asosiy xususiyatlar
Uy-joy klassi: Komfort
Qurilish turi: monolit
Qavatlar soni: 16 qavat
Kvartiralarning dastlabki (qora) pardoz holati
Qulay yashash uchun puxta rejalashtirish
Zamonaviy turar-joy qurilish formati
Barcha yechimlar yashash qulayligi va makondan oqilona foydalanishga yo‘naltirilgan.
🏢 Kirish zonalari va qulaylik
Majmuada qulay tashkil etilgan zamonaviy kirish zonalari nazarda tutilgan.
Liftlar mavjudligi va umumiy hududlarning puxta rejalashtirilgani barcha aholi uchun qulay harakatlanishni ta’minlaydi.
🌿 Hududni obodonlashtirish
Majmua hududi osoyishta va qulay hayot uchun yaratilgan:
keng piyodalar yo‘laklari
dam olish uchun joylar
obodonlashtirilgan hovli hududi
xavfsiz va qulay muhit
Hovli formati shinamlik va kundalik qulaylikka yo‘naltirilgan.
🚗 Qo‘shimcha qulayliklar
Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:
yer osti avtoturargohi
zamonaviy muhandislik yechimlari
qulay transport aloqalari
yaqin atrofda rivojlangan infratuzilma
📍 Lokatsiya
Dombirobod City turar-joy majmuasi Toshkent shahrining Chilonzor tumanida, Dombirobod avtobus bekati yaqinida hamda Chilonzor metrosidan uncha uzoq bo‘lmagan joyda joylashgan bo‘lib, shahar bo‘ylab qulay harakatlanishni ta’minlaydi.
Yaqin atrofda ta’lim muassasalari, servis obyektlari va qulay hayot uchun zarur shahar infratuzilmasi mavjud.