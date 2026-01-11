  1. Realting.uz
Turar-joy majmuasi "Dombirobod City"

Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
5
ID: 33933
Realtingda yangi bino identifikatori

Joylashuvi

  • Mamlakat
    Oʻzbekiston
  • Shahar
    Toshkent
  • Tuman
    Чиланзарский район
  • Metro
    Chilonzor (~ 800 m)

Obyektning xususiyatlari

Ob'ekt parametrlari

  • Class
    Class
    Komfort-klass
  • Yangi binoning tuzilishi turi
    Yangi binoning tuzilishi turi
    Monolit
  • Topshirish muddati
    Topshirish muddati
    2026
  • Qavatlar soni
    Qavatlar soni
    16

Kompleks haqida

Dombirobod City — Toshkent shahridagi biznes klassdagi zamonaviy turar-joy majmuasi bo‘lib, qulaylik, funksionallik va shahar hayotining faol ritmini tanlaydiganlar uchun yaratilgan. Loyiha zamonaviy arxitektura, puxta o‘ylangan infratuzilma va qulay lokatsiyani uyg‘unlashtirib, har kuni komfortli yashash uchun makon yaratadi.

Arxitektura konsepsiyasi

Majmua arxitekturasi zamonaviy uslubda, amaliylik va estetik soddalikka urg‘u berilgan holda bajarilgan.

Ixcham fasadlar, aniq chiziqlar va zamonaviy qurilish yechimlari biznes klass loyihaning nufuzini ta’kidlab, uyg‘un shahar qiyofasini yaratadi.

📐 Asosiy xususiyatlar

  • Uy-joy klassi: Komfort

  • Qurilish turi: monolit

  • Qavatlar soni: 16 qavat

  • Kvartiralarning dastlabki (qora) pardoz holati

  • Qulay yashash uchun puxta rejalashtirish

  • Zamonaviy turar-joy qurilish formati

Barcha yechimlar yashash qulayligi va makondan oqilona foydalanishga yo‘naltirilgan.

🏢 Kirish zonalari va qulaylik

Majmuada qulay tashkil etilgan zamonaviy kirish zonalari nazarda tutilgan.

Liftlar mavjudligi va umumiy hududlarning puxta rejalashtirilgani barcha aholi uchun qulay harakatlanishni ta’minlaydi.

🌿 Hududni obodonlashtirish

Majmua hududi osoyishta va qulay hayot uchun yaratilgan:

  • keng piyodalar yo‘laklari

  • dam olish uchun joylar

  • obodonlashtirilgan hovli hududi

  • xavfsiz va qulay muhit

Hovli formati shinamlik va kundalik qulaylikka yo‘naltirilgan.

🚗 Qo‘shimcha qulayliklar

Aholi uchun quyidagilar ko‘zda tutilgan:

  • yer osti avtoturargohi

  • zamonaviy muhandislik yechimlari

  • qulay transport aloqalari

  • yaqin atrofda rivojlangan infratuzilma

📍 Lokatsiya

Dombirobod City turar-joy majmuasi Toshkent shahrining Chilonzor tumanida, Dombirobod avtobus bekati yaqinida hamda Chilonzor metrosidan uncha uzoq bo‘lmagan joyda joylashgan bo‘lib, shahar bo‘ylab qulay harakatlanishni ta’minlaydi.

Yaqin atrofda ta’lim muassasalari, servis obyektlari va qulay hayot uchun zarur shahar infratuzilmasi mavjud.

Joylashuvi xaritada

Toshkent, Oʻzbekiston
ta'lim
sog'liqni saqlash

