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_item_complex_h1_

Bukhara City, O‘zbekiston
dan
917,63M soʻm
;
32
Tavsif Tavsif
Parametrlar Parametrlar
Kvartiralar Kvartiralar
Manzil Manzil
Media Media
Yangiliklar Yangiliklar

Kompleks haqida

“Nasl Dahasi” - новый жилой комплекс бизнес - класса расположен на современной территории Ташкента и отличается от остальных своей неповторимой архитектурой. Здание построено в стиле Art Deco. Основные элементы в виде арки и панорамные окна придают ему еще больше элегантности. Наряду с красивым видом созданы современные условия, позволяющие жильцам чувствовать полный комфорт в своем доме. Покупая в этих домах, вы получаете возможность жить в прекрасной атмосфере.

Главные особенности ЖК “Nasl Dahasi”

Поскольку комплекс расположен в развитом районе города, он имеет богатую внутреннюю и внешнюю инфраструктуру. Метро, учебные заведения, рестораны, медицинские учреждения и торговые центры находятся в нескольких минутах ходьбы. Условия и удобства во дворе здания одинаково понравятся взрослым и детям.

Во дворе есть современная оборудованная детская площадка и workout зона. Прогулочная дорожка с ландшафтным дизайном также придает двору еще больше красоты. У вас будет возможность прогуляться здесь на свежем воздухе и пообщаться со своими близкими.

Также есть парковка, чтобы не было проблем с размещением ваших автомобилей.

Квартиры ЖК “Nasl Dahasi”

12-этажный комплекс состоит из 6 корпусов общей площадью 50 000 м². Представляет собой кирпичные квартиры 3-х разной планировки с высотой потолка 3 метра. В каждой квартире есть автономная система отопления. Комплекс оснащен 6 скоростными лифтами.

Также, проектом предполагается расширение территории застройки благодаря сносу 2-этажных соседних зданий. 

Ob'ekt parametrlari
Class
Class
Premium sinf
Yangi binoning tuzilishi turi
Yangi binoning tuzilishi turi
Monolitik g'isht
Yetkazib berish yili
Yetkazib berish yili
2025
Tugatish variantlari
Tugatish variantlari
Tugallandi
Qavatlar soni
Qavatlar soni
16
Yangi bino joylashgan joy
Bukhara City, O‘zbekiston

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