Жилье в Уртасарай, Узбекистан

Дом 5 комнат в Уртасарай, Узбекистан
Дом 5 комнат
Уртасарай, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается дома,дача в Уртасарае. Кирпич,6,5 сот. 5 комнат(кухня и зал совмещены.)4 с.у. боль…
$300,000
Дом в Уртасарай, Узбекистан
Дом
Уртасарай, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Загородний дом 6,9  соток 2 этажа подвал, жилая площадь 72,7. Летний душ сауна летняя кухня…
$56,000
