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Дома в Шайхантаурский район, Узбекистан

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167 объектов найдено
Дом 9 комнат с мебелью в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 9 комнат с мебелью
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 9
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
Срочно продаётся частный дом вдоль президентской трассы комфорт+ класс Адрес: Карасу бойи 1…
6,73 млрд сум
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаются коттеджи вдоль речки в Мирзо Улугбекском районе столицы Комфорт + класс Адрес: ул…
2,57 млрд сум
Дом 4 комнаты с гаражом, с центральным отоплением в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 4 комнаты с гаражом, с центральным отоплением
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Дом с обычным ремонтом. Земля идеальная под построение коттеджа Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н…
4,04 млрд сум
Дом 12 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 12 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 12
Площадь 564 м²
Количество этажей 3
продаётся дом 3 уровневый 5 соток, дом общей площадью 564 м2, Комнаты - 12 Гардеробные Сану…
9,79 млрд сум
Дом 6 комнат в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 6 комнат
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
контактные номера Mirzo-Ulug'bek Novomoskovskiy Uchaska 5-Sotok Fasad:20×25 Manzil:Qaz…
4,59 млрд сум
Дом 3 комнаты в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
903556214 контактный номер 909329099 Srochno! Mirzo-Ulug'bek Centr Lunacharskiy Участок 1…
3,18 млрд сум
Дом 5 комнат с кондиционером, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 5 комнат с кондиционером, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
контактные номера Mirzo-Ulug'bek Участок Центр Луначарского 1-Liniya, вдоль дороги 4-со…
3,18 млрд сум
Дом 10 комнат с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 10 комнат с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
#Mirzo-Ulug'bek tumani #Uchaska #9-Sotok #Uglavoy Manzil:15-Gor bolnica ro‘parisidigi Mahal…
5,63 млрд сум
Дом 5 комнат с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 5 комнат с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
#Mirzo-Ulug'bek #Novomoskovskiy #Uchaska #5-Sotok Fasad:20-м Manzil:Qazi Mahalla Eski Osh …
4,59 млрд сум
Дом 6 комнат с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 6 комнат с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
#Mirzo-Ulug'bek #Novomoskovskiy #Uchaska #5-Sotok Fasad:20×25 Manzil:Qazi Mahalla Eski Osh…
4,59 млрд сум
Дом 8 комнат с кондиционером, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 8 комнат с кондиционером, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 737 м²
Количество этажей 1
#Mirzo-Ulug'bek #Centr Lunacharskiy #Uchaska #7.37-Sotok Fasad:12-metr Manzil:Centr Lunach…
709,63 млн сум
Дом 5 комнат с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 5 комнат с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
#МирзоУлугбек #Участок #3.4-соток Фасад 15-м Квадратный Ориентир: Мечеть Besh Kapa Площад…
1,59 млрд сум
Дом 2 спальни в центре города, с парковка, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 2 спальни в центре города, с парковка, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Шастри Участок 2,3 сотки Ориентир "Элис". Дом 3 комнаты, 85м². Сделан полный кап…
1,59 млрд сум
Дом 2 спальни в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 2 спальни
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Ул. Циалковского Участок 4,8 сотки. Ориентир: Чайхана 25. Дом 3 комнаты. Крепкий, м…
2,42 млрд сум
Дом 10 комнат в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 10 комнат
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 760 м²
Количество этажей 1
#1209 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent…
1,26 млрд сум
Дом 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 4 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Байткургонда дача сотилади 6 сотих 4 хона Хамма шароитлари бор Сув Свет Газ бор Бассейн л…
1,59 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 840 м²
Количество этажей 1
Хумсонда дача сотилади 8,4 сотих 1 этажли 5 хонали Бассейн, Сауна, терраса Летний кухня, 2 …
3,06 млрд сум
Дом 7 комнат в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 7 комнат
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Продаётся элитный Дом в элитном махалле Дурмен 7-соток 7-комнат 600м2 жылой + 200м2 подвал…
3,43 млрд сум
Дом 7 комнат с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 7 комнат с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Кибрай тумани Ориентир Дурмон кароргохи ёнида 7-сотих 7-хона Состояние коробка Жилой площ…
3,43 млрд сум
Дом 7 комнат с кондиционером, с гаражом, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 7 комнат с кондиционером, с гаражом, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 700 м²
Количество этажей 2
#ID05 Продаётся новый дом в элитном районе. Продаётся новый дом в районе #Мирзо-Улугбекис…
7,34 млрд сум
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
#ID10 Продаётся новый дом в элитном районе. Продаётся новый дом #Мирзо-Улугбекиский район…
5,50 млрд сум
Дом 10 комнат с кондиционером, с гаражом, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 10 комнат с кондиционером, с гаражом, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
#ID087 Продаётся шикарный участок В элитном районе 10_комнатный Этажность 3 Высота потол…
9,18 млрд сум
Коттедж 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
-Продам евро Коттедж по улице Боткина -Дом кирпичный -Комнаты раздельные -3 уровня -Тёплые п…
1,28 млрд сум
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
#9 Продаётся Срочно продаётся участка Цена - 255.000 y.e ( торг ) Район - Мирзо Улугбекский …
3,12 млрд сум
Дом 4 комнаты с мебелью, с гаражом, с центральным отоплением в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 4 комнаты с мебелью, с гаражом, с центральным отоплением
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города .Юнусабад Отличная инфраструктура: рядом парк,…
1,96 млрд сум
Дом 6 комнат с кондиционером, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 6 комнат с кондиционером, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестора…
2,81 млрд сум
Дом 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города. Отличная инфраструктура: рядом парк, ресторан…
2,20 млрд сум
Коттедж 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с центральным отоплением
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Здравствуйте! Продаётся коттедж в центре города. Отличная инфраструктура: рядом парк, рест…
1,16 млрд сум
Дом 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 2 м²
Количество этажей 2
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестора…
1,80 млрд сум
Дом 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 10 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 9 м²
Количество этажей 2
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестора…
12,24 млрд сум

Параметры недвижимости в Шайхантаурский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная