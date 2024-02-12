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Пентхаусы в Самарканде, Узбекистан

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Самарканд, Узбекистан
Пентхаус 3 комнаты со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 8/8
Срочно Продаётся пентхаус в Центре 132 квадратов 2 санузла Вид с балкона ебейший(ах…
7,17 млн сум
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Параметры недвижимости в Самарканде, Узбекистан

недорогая
элитная