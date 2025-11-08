Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Самарканд
  3. Жилая
  4. Особняк

Особняки в Самарканде, Узбекистан

Особняк Удалить
Очистить
1 объект найдено
Особняк 8 комнат в Самарканд, Узбекистан
Особняк 8 комнат
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается дом.3 этажа.два подьезда.в центре города самарканд
$550,000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Самарканде, Узбекистан

Недорогая
Элитная