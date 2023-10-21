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Коттеджи в Самарканде, Узбекистан

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2 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Реклама № 3088 Присоединяйтесь к нам!!! В центре города продаётся коттедж в хорошим район…
575,05 млн сум
Коттедж 7 комнат в Самарканд, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Реклама № 2804 Продаётся коттедж, площадь участка 4 соток, 7 комнат. Заезд машины имеется…
1,22 млрд сум

Параметры недвижимости в Самарканде, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная