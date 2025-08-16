Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с гаражом в Кашкадарьинской области, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 7 комнат в Карши, Узбекистан
Дом 7 комнат
Карши, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продаётся уютный и просторный дом в тихом и благоустроенном районе! 🏡 Дом расположен в ша…
$110,000
Частный продавец
Языки общения
Русский
