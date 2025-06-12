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Многоуровневые квартиры в Паркентском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Заркент, Узбекистан
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Заркент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 104 м²
Этаж 1/9
📍Паркентский, ЖК Parkent Avenue ✔️новостройка с закрытым двором ✔️подземный паркинг, детск…
$125,000
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Агентство
Nora Blond
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
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Параметры недвижимости в Паркентском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная