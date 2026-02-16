Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Ахангаранский район
  3. Жилая
  4. Дом

Дома в Ахангаранском районе, Узбекистан

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Янги Хаёт, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Янги Хаёт, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 780 м²
Количество этажей 2
Ахангаран  🏡 Доходная дача ✅ 2-этажный кирпичный дом, капитальное строительство ✅ Участ…
$90,000
Агентство
REITATW
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 6 комнат в Янгиабад, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Янгиабад, Узбекистан
Число комнат 6
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Яшнобод тумани Янгиобод мавзесида,Янгиобод бозори якинида коттедж сотилади, умумий майдони 1…
$95,000
Агентство
ARENDA KVARTIRALAR
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
