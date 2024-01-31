Как известно из основ экономики, спрос рождает предложение. Но это правило, как и подавляющее большинство других, имеет свои исключения. Так обстоят дела, например, с квартирами в столичных новостройках. Еще не так давно жители провинций, желая заиметь жилье в столице, ориентировались, главным образом на свои финансовые возможности, покупая то, на что хватит денег. На сегодняшний же день, как отмечают многие специалисты по недвижимости, люди готовы отдавать несколько большие суммы в обмен на дополнительный комфорт и удобство жизни. К такому выводу пришли в числе многих и аналитики компании Commonwealth Partnership.

Основан он на тщательном анализе обстановки, сложившейся на современном рынке недвижимости и ясно показывает, что жители Узбекистана уже не стремятся купить абы что «чтобы было», а подходят к вопросу более обдумано и ответственно. Ради приобретения удобного (!) жилья, они готовы несколько дольше копить средства, а многие — взять кредит или связаться с многолетними выплатами рассрочки. Главное, чтобы были удобство и комфорт. Риэлторы и сами застройщики отмечают, что продажи жилья класса «Премиум», «Комфорт» и «Бизнес» за последнее время значительно возросли. Если подобная тенденция сохранится в течение продолжительного времени, то вполне возможно, что застройщикам будет весьма выгодно вовсе отказаться от постройки жилых домов эконом-класса. Судите сами: стоит ли строить потенциальный «неликвид», если квартира более высокого уровня, в конечном счете, требует от застройщика очень небольшого увеличения расходов. Зато есть все основания полагать, что и покупатель не заставит себя долго ждать. Собственно, многие строительные компании уже уловили этот момент и по данным статистики сегодня в Ташкенте сократилось строительство жилья класса «Эконом». Проекты класса «Комфорт» сейчас составляют почти 60% от общего количества. И их охотно покупают! В основном это экс-жители городов Ферганской долины и Самарканда. На их долю приходится от 20 до 50% покупок. Сильно отстают от них жители зарубежья — за нами остается лишь 2 — 5% от общего количества. Здесь следует отметить, что подавляющее большинство из них некогда уже жили в Узбекистане. Учитывая все эти факторы, аналитики склонны прогнозировать рост ипотечного кредитования. И судя по всему прогноз этот уже сбывается: за последние 2 года объем соответствующих портфелей вырос на 46,9%. Сумма прироста составила 14,4 триллиона сумов.

Кстати, о сумах: примерно половина покупателей предпочитает расплачиваться в национальной валюте и примерно столько же пользуются долларовым эквивалентом. Особенно заметно это в сезоны продаж, которые в основном приходятся на период с января по июнь. Затем наступает период относительного затишья. Правда, значительного спада цен при этом не наблюдается.

Словом, исчезнет ли с рынка Узбекистана жилье класса «Эконом», покажет время, а мы будем держать вас в курсе событий. С уважением, команда Realting.uz.