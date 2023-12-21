В 2021 году цены на недвижимость в Ташкенте резко возросли, выросла аренда квартир. Что изменилось за два года? Как сегодня обстоят дела на вторичном рынке жилья? Стали ли дешевле земельные участки в черте столицы и за ней? Снизилась ли аренда? В каких районах активнее скупают и снимают квартиры? Об этом мы поговорили с директором агентства недвижимости Alliance Estate Фаррухом Кузиевым.



Вначале два слова о самом Агентстве. Alliance Estate работает на рынке недвижимости Ташкента с 2020 года. Предоставляет все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в столице. Имеет обширную базу данных, информацию клиентам предоставляет в полном объеме.

— Фаррух, как, на Ваш взгляд, складывается сегодня ситуация на рынке недвижимости, особенно вторичном? Как можно охарактеризовать его с точки зрения спроса и предложения?

— Когда в нашу столицу начали активно приезжать люди из стран СНГ, произошел резкий скачок цен на недвижимость. С тех пор прошло почти два года. Ситуация изменилась, но мышление наших граждан — нет. Стоимость квартир уже должна падать, но продавцы не снижают цены, наоборот, завышают где-то на $10-15 тысяч. Рост цен на квартиры ежеквартально составляет примерно 5-7%, ежегодно — 25-30%, на конец 2023 года — 28%. Поэтому вторичный рынок жилья, который всегда шел в плюс, сегодня не очень активен. С октября наблюдается спад продаж.

Спрос на жилье тоже уменьшился. Желающих продать недвижимость стало больше, чем желающих купить. Покупатели ждут, что стоимость квартир снизится, а продавцы держатся за цену, которую сами же и установили. Но сказать, что активны продавцы и пассивны покупатели, не совсем верно. Все индивидуально. Если человеку срочно нужно продать квартиру, он будет давать рекламу, искать риэлторов и в результате довольно быстро ее реализует. Покупатель, в случае необходимости в кратчайшие сроки приобрести жилье, тоже будет активничать. Если же покупателю есть где жить, есть возможность выбора, то он станет ждать спада цен и искать подходящий район, этаж и т.д.

— Какова средняя стоимость квадратного метра в Ташкенте? Как она меняется?

— Стоимость кв. м «вторички» в Ташкенте составляет $1200, если центр города, то $1800, второй круг Ташкента (районы внутри Малой кольцевой) — $1400, третий круг (районы за пределами Малой кольцевой) — $1000. Ниже цены нет. От центра к окраинам жилье дешевеет. Что касается новостроек, то определенную статистику вывести сложно. Застройщики устанавливают цены в зависимости от своих потребностей, себестоимости, вида проекта: эконом, комфорт, бизнес, премиум. Можно сказать примерно среднюю стоимость по новостройкам — $1000, в центре на этапе котлована можно найти за $1500, в районах, приближенных к центру, — за $1200, на окраинах — от $650-800.

— Какие районы столицы самые популярные у покупателей, а какие не пользуются спросом?

— Самые популярные районы Ташкента на сегодняшний день центральные — Мирзо-Улугбекский, Юнусабадский, Мирабадский (не дальше Саракульки), Яккасарайский. Они современные, с развитой инфраструктурой. Можно назвать Яшнабадский, ту сторону, которая близка к центру, но не удаленный Куйлюк. В последние годы все чаще покупают квартиры в Шайхантахурском районе. Эта традиционная старогородская часть столицы стала очень востребованной, потому что там находится Ташкент-Сити. В Учтепа много махаллей, сильно развит частный сектор, где в основном живут коренные ташкентцы, как и в Старом городе.

Не пользуется спросом Алмазарский район, особенно Каракамыш. У Чиланзара тоже «своя история». К тому же там много приезжих, так же, как и в Сергелях. Несмотря на то, что Сергелийский район один из самых активно развивающихся, квартиры там дешевые и покупаются в основном областными жителями.

К тому же у каждого района есть свое «сердце». У Юнусабадского —"Мегапланет«. Яккасарайский (единственный «внутренний», который не выходит к пределам города) знаменит парком Бабура. В Мирабадском самая центровая часть та, которая окружает станцию метро «Ойбек». В Шайхантахурском есть Ташкент-сити, в Чиланзарском — парк Мирзо-Улугбека и так далее.

— Вы говорили о махаллях Старого города и Учтепы. Они есть и в других районах столицы. Как обстоят дела с участками в городе и за его чертой?

— 10-15 лет назад люди покупали не менее шести соток, чтобы в одном дворе строить жилье для своих взрослых детей и их семей. Получались дома с большим количеством комнат, немаленьким двором. Сегодня тенденция другая. Горожане приобретают 2-2,5 сотки с уже построенными таунхаусом или коттеджем до 200 «квадратов» и маленьким двором, чтобы было где, образно говоря, шашлыки пожарить. Это объясняется тем, что земля нынче дорогая. Если взять, к примеру, Юнусабадский район, ближе к Телевышке, то сотка может стоить $60 тысяч. Допустим, вы купили пять соток, значит $300 тысяч отдаете за землю, и за дом $300 тысяч. В итоге получается $600 тысяч, что, согласитесь, очень дорого. Сейчас появились мелкие застройщики, которые на шести сотках построят три дома и продадут за $200 тысяч каждый. Людям это по карману. В Старом городе, на Чорсу строить невыгодно, там очень дорогая земля.

Вообще, в каждом районе есть дорогие махалли и бюджетные. К примеру, в Яккасарайском районе махалля «Ракат» очень дорогая, а расположенная чуть выше — уже дешевле. В Мирзо-Улугбекском «Никитина» дороже, чем «Новомосковская» или «Циолковского», хотя все они расположены в доступной близости друг от друга, а «Новомосковская» к тому же ближе к центру.

Это то, что находится в пределах города. За городом стоимость недвижимости дешевле, цены на готовые участки зависят от расположения: чем ближе к столице, тем дороже — все в Ташкент рвутся.

— Можете прояснить ситуацию с арендой жилья? Какая самая высокая и низкая цена? Почему? Заключаются ли договора аренды?

— По аренде. Стоимость сейчас упала. Когда был приток иностранцев, аренда в Ташкенте выросла на 25-30%. Сейчас она уменьшилась на 15%. Если однокомнатную сдавали за $500, то сегодня в среднем можно снять за $400, а если постараться, то и за $300, но условий там никаких не будет. В центре однокомнатную вам сдадут за $800, так как в шаговой доступности банки, развлекательные, торговые, бизнес-центры, кафе. Жилье, расположенное на второй линии, будет, естественно, дешевле, на третьей — еще дешевле. Кроме удобной локации, на стоимость влияют этажность, состояние, ремонт, мебель, техника — «начинка» квартиры. Самая минимальная аренда составляет $300.

Если жилье снимает иностранец, обязательно заключаем договор, который регистрируется в налоговой, к тому же необходимо сделать ему регистрацию. Договора аренды заключаем обязательно, но сама эта практика не очень популярна в Ташкенте, так как договор надо регистрировать в налоговой, система регистрации электронная, работает, к сожалению, не совсем правильно. Это создает определенные проблемы для клиентов, приходится риэлторам бегать и самим заключать договора.

— Спасибо за интересную беседу.

Записала Динара Шамухамедова.