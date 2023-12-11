Территория столицы Узбекистана непрерывно расширяется, что легко заметить, просто оглянувшись по сторонам. Куда ни посмотри, везде ведется строительство и это, в принципе, радует. В самом деле, растет городская территория, Ташкент становится краше – чего еще желать? Оказывается, еще много чего. И в основном, не самого приятного. Это явствует из беседы главы компании Commonwealth Partnership Uzbekistan (CMWP), Денисом Соколовым, проведенной им недавно с представителями СМИ.

По его словам перемены, происходящие сейчас в облике столицы, чреваты некоторыми негативными моментами, которые отражены в отчете компании IQ City Planning Tashkent. Согласно ему, урбанизация столичной территории вкупе с некоторыми другими факторами, о которых скажем ниже, вполне может породить еще массу дополнительных трудностей, которые придется решать, хочется этого или нет. В числе этих трудностей достаточно сложно выделить какой-либо краеугольный камень и решать их предстоит лишь комплексно. Впрочем, такой подход, по словам Дениса, является наименее затратным в финансовом плане. Другим фактором улучшающим наш повседневный быт послужит грамотное «пользование городом». А вот этому человек должен учиться с самого детства. Если достаточно ответственно подходить к этим вопросам, то в итоге мы получим самый положительный во всех отношениях результат.

Полагаем, к этим словам стоит прислушаться. Тем более, что Денис возглавляет CMWP уже довольно давно и не понаслышке знаком с типичными проблемами, возникающими в аналогичных ситуациях. Точно так же он разбирается и в вопросах их решения. Но сначала давайте уясним себе первое. Одна из насущнейших проблем современного общества в Узбекистане – прирост народонаселения. Ожидается, что уже к 2035 году его количество увеличится на целую четверть сравнительно с существующей цифрой и составит 4 миллиона человек. А количество автомобилей увеличится примерно на 120% и достигнет 1,29 млн. При таких исходных данных нетрудно представить себе картину дорог, наглухо забитых километровыми пробками и еще много разного негатива. Но это по словам Соколова, вполне решаемая проблема. Необходимы лишь сравнительно незначительные трудовые и финансовые вливания. А где-то можно обойтись и без оных. Здесь можно назвать грамотное использование недвижимостью. Так, например, за счет оптимизации использования рабочих площадей вполне возможно снизить потребность в них на 20% Это, поверьте, весьма немало. Если к этому добавить качественную вентиляцию, то к этой цифре легко можно добавить и еще 15-30%.

«Сейчас Ташкент переживает период очень активного развития, – сказал соколов журналистам. – Опережающая урбанизация, рост населения, количество машин. Именно в этой ситуации особенно важны маленькие изменения, которые при невысоких затратах позволят повысить эффективность, комфорт и качество жизни. Это касается, например, организации нестационарной торговли, упорядочения парковки, оформления общественных пространств и создание центров активности для горожан».

CMWP, возглавляемая Д.Соколовым, компания аналитическая, а соответственно ее специалисты способны составлять прогнозы, исходя из имеющихся данных. Причем, прогнозы эти бывают двух видов: ожидаемого и вероятного будущего. Первый основан на анализе текущей ситуации при развитии событий, а во втором приводятся размышления аналитика о том, что, собственно и как именно можно сделать для реализации этого проекта в реальности. Для составления подобного прогноза необходим такой документ, как план развития того или иного города. Но в любом случае при составлении такого документа используется огромное количество данных из самых разнообразных источников, Например ЕБРР или Всемирного банка. Важное место в анализе занимает также знание опыта самых разных участников рынка. Ведь так или иначе большинство объектов анализа, т.е. стран или городов повторяет чей-то уже проторенный путь.

По мнению специалистов CMWP, вероятнее всего Ташкент в своем развитии повторит судьбу столицы Польши. Пройдя долгий путь развития, Варшава заняла свое место под солнцем. Вследствие грамотных экономических реформ стала очень заметной среди европейских столиц. Надо думать, что такая же завидная участь ожидает и Ташкент. Только при этом важно понимать важность самодисциплины горожан, их готовность жить в условиях определенных самоограничений. Например, парковать автомобиль не там, где удобно водителю, а на специально отведенной территории. Но мы не так уж редко можем видеть обратное явление. С чем это связано? Хоть и сказано, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения, но многие еще остаются в плену иллюзии. Если у тебя есть авто, то ты крут. А между тем урбанистами уже давно замечено, что богатая страна - это та, где обеспеченные люди ездят на общественном транспорте. Но в нашем обществе этому мешает стереотип, согласно которому на автобусах ездят те, у кого нет денег на личное авто. Переломить эту установку весьма нелегко, но возможно. При самых оптимистичных сценариях этот процесс займет никак не менее нескольких лет. Но это, повторимся, преодолеваемые трудности и при должном старании столица «жемчужины Востока», как нередко называют Узбекистан, засияет на своем достойном месте еще ярче чем прежде.