Дома с гаражом в Назарбек, Узбекистан

4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Назарбек, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Назарбек токзорда 1.3 сотих шнамгина уй 3 та хона 2 санузел и кухния кўчага 30 м кўшнила ахи…
$54,000
Дом 7 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 7 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продажа Участка Состояние Черновая отделка Площадь 4 соток Есть подвал Цена 180 000 старт
$180,000
Дом 10 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 10 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 10
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продаю 10 х комнатный дом в Кахрамоне 5 соток земли Рядом с центральной дорогой Цена 150000у…
$150,000
Дом 5 комнат в Назарбек, Узбекистан
Дом 5 комнат
Назарбек, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продаю 5 комнатный дом большая земля 18 сот в Назарбеке Харокат. Цена 150 000 у.е Есть дру…
$150,000
