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Дома с террасой в Мирабадском районе, Узбекистан

коттеджи
5
1 объект найдено
Дом 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 291 м²
Количество этажей 2
Продаётся великолепный дом по цене, которая вас приятно удивит! Этот уютный двухэтажный дом …
$320,000
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Агентство
Artur Real Estate
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Мирабадском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная