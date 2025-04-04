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Коттеджи с гаражом в Мирабадском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Продается уютный двухэтажный коттедж в престижном Мирабадском районе. **Основные характери…
$240,000
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Агентство
MRS Real Estate Agent
Языки общения
English, Русский
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Параметры недвижимости в Мирабадском районе, Узбекистан

Недорогая
Элитная