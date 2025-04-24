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Аренда домов, дач на длительный срок в Канимехский район, Узбекистан

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Канимехский район, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Канимехский район, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
$250
в месяц
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Русский