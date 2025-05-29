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Продажа офисов в Канимехский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
7
1 объект найдено
Офис 120 м² в Канимехский район, Узбекистан
Офис 120 м²
Канимехский район, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 120 м²
Лабзак Офис 1 линия  - Ор-р напротив кафе Райхон - 2/1/4  90м2 + подвал 40м2 - Кирпич   …
$170,000
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Агентство
Central Fly Homes
Языки общения
Русский
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