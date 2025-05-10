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Дома с террасой в Кибрае, Узбекистан

1 объект найдено
Коттедж 12 комнат в Кибрай, Узбекистан
Коттедж 12 комнат
Кибрай, Узбекистан
Число комнат 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 750 м²
Количество этажей 3
Телефон: 90 185 84 75 / 94 456 67 78 Телеграм: dddtg25 dddtg24    Продается авторск…
$375,000
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