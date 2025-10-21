Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Фергана
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Сад

Квартиры с садом в Фергана, Узбекистан

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира в Фергана, Узбекистан
Квартира
Фергана, Узбекистан
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/9
Продаётся уютная квартира для семьи Переделано на 4 комнаты. Паркетный пол. Балкон име…
$39,552
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты в Фергана, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Фергана, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
Цена по запросу
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REFAR
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Фергана, Узбекистан

Недорогая
Элитная