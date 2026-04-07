О застройщике

UG Construction — застройщик коттеджных городков бизнес-класса в Ташкенте. Работаем с 2023 года, уже 21 семья живёт в наших домах.

Строим закрытые коттеджные городки в Сергелийском и Кибрайском районах. Каждый проект — это небольшой посёлок на 3–14 домов с закрытой территорией, видеонаблюдением, авторским дизайном и собственной парковкой.

Наши проекты: Кошкурган (Сергели), Кошкурган 2, Кошкурган 3, Ирригатор 79 (Кибрай).

Почему выбирают UG: — Сейсмостойкость 9 баллов — Рассрочка 0% до сдачи объекта — Государственная регистрация — Потолки 3.2м, тёплый пол + батареи — За цену квартиры — полноценный дом с двором