  Застройщики
  3. SAID’S FAMILY BUSINESS

SAID'S FAMILY BUSINESS

Узбекистан, Ташкент
Застройщик
Меньше месяца
English, Русский, Oʻzbekcha
О застройщике

SAID’S FAMILY BUSINESS (SFB) — девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве и продаже современных мини-многофункциональных бизнес-центров.

Компания разрабатывает компактные объекты с продуманной архитектурой, панорамным остеклением и гибкими планировками, которые подходят для офисов, шоурумов, сервисных компаний и премиального малого бизнеса.

SFB делает акцент на эстетике, функциональности и инвестиционной привлекательности, создавая объекты, сочетающие статус, ликвидность и стабильный коммерческий потенциал.

Услуги

1. Строительство мини-многофункциональных бизнес-центров
Мы проектируем и реализуем современные коммерческие объекты «под ключ» — от архитектурной концепции до ввода в эксплуатацию. Каждый проект сочетает эстетику, функциональность и высокую инвестиционную привлекательность.

2. Продажа коммерческих помещений
Предлагаем офисные, торговые и шоурум-пространства как готовые инвестиционные активы. Формат объектов позволяет эффективно диверсифицировать инвестиционный портфель.

3. Продажа здания целиком
Реализация объектов полностью — для частных инвесторов, девелоперов и управляющих компаний, заинтересованных в стабильном арендном доходе.

4. Аренда коммерческих помещений
Предоставляем современные офисы и торговые площади в долгосрочную и среднесрочную аренду. Гибкие планировки позволяют адаптировать пространство под различные виды бизнеса.

