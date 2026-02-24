SAID’S FAMILY BUSINESS (SFB) — девелоперская компания, специализирующаяся на строительстве и продаже современных мини-многофункциональных бизнес-центров.
Компания разрабатывает компактные объекты с продуманной архитектурой, панорамным остеклением и гибкими планировками, которые подходят для офисов, шоурумов, сервисных компаний и премиального малого бизнеса.
SFB делает акцент на эстетике, функциональности и инвестиционной привлекательности, создавая объекты, сочетающие статус, ликвидность и стабильный коммерческий потенциал.
1. Строительство мини-многофункциональных бизнес-центров
Мы проектируем и реализуем современные коммерческие объекты «под ключ» — от архитектурной концепции до ввода в эксплуатацию. Каждый проект сочетает эстетику, функциональность и высокую инвестиционную привлекательность.
2. Продажа коммерческих помещений
Предлагаем офисные, торговые и шоурум-пространства как готовые инвестиционные активы. Формат объектов позволяет эффективно диверсифицировать инвестиционный портфель.
3. Продажа здания целиком
Реализация объектов полностью — для частных инвесторов, девелоперов и управляющих компаний, заинтересованных в стабильном арендном доходе.
4. Аренда коммерческих помещений
Предоставляем современные офисы и торговые площади в долгосрочную и среднесрочную аренду. Гибкие планировки позволяют адаптировать пространство под различные виды бизнеса.