Услуги

1. Строительство мини-многофункциональных бизнес-центров

Мы проектируем и реализуем современные коммерческие объекты «под ключ» — от архитектурной концепции до ввода в эксплуатацию. Каждый проект сочетает эстетику, функциональность и высокую инвестиционную привлекательность.

2. Продажа коммерческих помещений

Предлагаем офисные, торговые и шоурум-пространства как готовые инвестиционные активы. Формат объектов позволяет эффективно диверсифицировать инвестиционный портфель.

3. Продажа здания целиком

Реализация объектов полностью — для частных инвесторов, девелоперов и управляющих компаний, заинтересованных в стабильном арендном доходе.

4. Аренда коммерческих помещений

Предоставляем современные офисы и торговые площади в долгосрочную и среднесрочную аренду. Гибкие планировки позволяют адаптировать пространство под различные виды бизнеса.