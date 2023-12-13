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10 объектов найдено
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Коттедж 7 комнат с мебелью, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
7
600 м²
1
Срочно Продается 7х (6соток) Коттедж +3 сотки земли Ор-р: Сардоба Ремонт: Евроремонт Цена: …
1,05 млрд сум
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Агентство
Lider
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Коттедж 6 комнат
Бухара, Узбекистан
6
250 м²
2
Продается коттедж из 2 этажей 6х комнат (3 санузла) на 1 этаже 2х комнаты и 2 санузла будет…
1,73 млрд сум
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Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 6 комнат
Бухара, Узбекистан
6
250 м²
2
Продается коттедж из 2 этажей 6х комнат (3 санузла) на 1 этаже 2х комнаты и 2 санузла будет…
1,73 млрд сум
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Агентство
Lider
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
5
4 м²
2
Продаётся коттедж Площадь 4 сотки Комнат 5 Ремонт Евро Адрес 6 микрорайон Наша те…
1,15 млрд сум
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Агентство
Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 6 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
6
3 м²
3
Продаётся коттедж Площадь 2,8 соток Комнат 6 Ремонт Коробка Ор-р Ипак Йули Ази…
1,03 млрд сум
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Агентство
Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
4
3 м²
1
Продаётся участок Площадь 2,6 соток Комнат 4 Ремонт Хороший Ор-р 6 микрорайон Удур…
691,58 млн сум
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Агентство
Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
5
3 м²
2
Продаётся коттедж Площадь 3 сотки Комнат 5 Ремонт Коробка Готово на 70% Ор-р Маслоза…
1,91 млрд сум
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Агентство
Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 5 комнат с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
5
3 м²
2
Продаётся коттедж Площадь 2,5 соток Комнат 5 Ремонт Коробка Ор-р Геофизика Сар…
598,96 млн сум
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Агентство
Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 4 комнаты с центральным отоплением
Бухара, Узбекистан
4
6 м²
1
Продаётся Коттедж Площадь 6 соток Комнат 4 Ремонт Средний Адрес Мошина бозор Анвар…
592,79 млн сум
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Globus
Языки общения: English, Русский, Oʻzbekcha
Коттедж 3 комнаты с центральным отоплением, с c ремонтом
Бухара, Узбекистан
3
4 м²
2
Продаётся участок Площадь 4 сотки Комнат 3 Ремонт Евро Ор-р Бетонка Паризод На…
1,46 млрд сум
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Параметры недвижимости в Бухара, Узбекистан
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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