Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Бостанлыкский район
  3. Коммерческая
  4. Готовый бизнес

Продажа готового бизнеса в Бостанлыкском районе, Узбекистан

коммерческая недвижимость
8
Готовый бизнес Удалить
Очистить
1 объект найдено
Готовый бизнес 600 м² в Бостанлыкский район, Узбекистан
Готовый бизнес 600 м²
Бостанлыкский район, Узбекистан
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
продается уютный дача в Бостанликском районе  в горный место чистый погода всегда красивы…
$210,000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Street Sales agent
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку