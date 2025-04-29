Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Бектимирский район
  3. Жилая
  4. Коттедж
  5. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Бектимирском районе, Узбекистан

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Продается  таунхаус в Бектемирском районе! Местоположение:  ориентир — новая мечеть, неда…
$210,000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REITATW
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Бектимирском районе, Узбекистан

с гаражом
Недорогая
Элитная