Ведущий специалист компании Rizomulk

Rizomulk Group — международная ведущая компания на рынке коммерческой и жилой недвижимости, специализирующаяся на продаже, управлении и инвестировании в объекты недвижимости, а также на подготовке профессиональных риелторов.
Rizomulk Group — tijorat va turar joy ko‘chmas mulki bozorida faoliyat yurituvchi yetakchi xalqaro kompaniya bo‘lib, ko‘chmas mulk obyektlarini sotish, boshqarish va investitsiya qilish, shuningdek professional rieltorlarni tayyorlashga ixtisoslashgan.
Rizomulk Group is a leading international company in the commercial and residential real estate market, specializing in property sales, management, investment, and the professional training of real estate agents.
🔎 Подбор недвижимости
📈 Аналитика рынка и инвестиции
💼 Команда профессиональных риелторов
🎓 Обучение риелторов в Академии
Услуги:
— Обучение и повышение квалификации риелторов
— Аренда, продажа и аналитика коммерческой недвижимости
— Подбор новостроек и инвестиционные консультации
— Доверительное управление объектами
— Юридическое и нотариальное сопровождение сделок