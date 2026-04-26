The boss real estate uz

The Boss Real Estate / The Boss Fulfillment — направление недвижимости и складской инфраструктуры в Узбекистане
Компания The Boss развивает несколько бизнес-направлений и за последние годы сформировала экосистему проектов в сфере рекламы, оформления, digital-услуг, а также недвижимости. Отдельный фокус компании — складская недвижимость, субаренда помещений и инфраструктурные решения для бизнеса.
Основные услуги в сфере недвижимости:
▪️ Аренда и субаренда складских помещений
Подбор складов для хранения товаров, логистики, торговли и e-commerce задач. Работа как с малыми площадями, так и с более крупными объектами.
▪️ Поиск коммерческой недвижимости
Помощь бизнесу в подборе помещений под склады, офисы, шоурумы, распределительные точки и другие коммерческие задачи.
▪️ Масштабирование складских проектов
Компания активно расширяет направление складской субаренды и постепенно увеличивает присутствие на рынке.
▪️ Решения для fulfillment и логистики
Интеграция складских помещений с задачами хранения, обработки товаров, отправки заказов и операционного сопровождения бизнеса.
Почему это актуально:
Узбекистан демонстрирует высокий экономический рост, развивается торговля, логистика, маркетплейсы и малый бизнес. На этом фоне спрос на качественные складские помещения и гибкие решения по аренде продолжает расти.
The Boss — это предпринимательская группа проектов, которая использует возможности растущего рынка Узбекистана и развивает востребованное направление складской недвижимости и коммерческих площадей для бизнеса.