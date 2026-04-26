The boss real estate uz

Об агентстве

The Boss Real Estate / The Boss Fulfillment — направление недвижимости и складской инфраструктуры в Узбекистане

Компания The Boss развивает несколько бизнес-направлений и за последние годы сформировала экосистему проектов в сфере рекламы, оформления, digital-услуг, а также недвижимости. Отдельный фокус компании — складская недвижимость, субаренда помещений и инфраструктурные решения для бизнеса.

Основные услуги в сфере недвижимости:

▪️ Аренда и субаренда складских помещений

Подбор складов для хранения товаров, логистики, торговли и e-commerce задач. Работа как с малыми площадями, так и с более крупными объектами.

▪️ Поиск коммерческой недвижимости

Помощь бизнесу в подборе помещений под склады, офисы, шоурумы, распределительные точки и другие коммерческие задачи.

▪️ Масштабирование складских проектов

Компания активно расширяет направление складской субаренды и постепенно увеличивает присутствие на рынке.

▪️ Решения для fulfillment и логистики

Интеграция складских помещений с задачами хранения, обработки товаров, отправки заказов и операционного сопровождения бизнеса.

Почему это актуально:

Узбекистан демонстрирует высокий экономический рост, развивается торговля, логистика, маркетплейсы и малый бизнес. На этом фоне спрос на качественные складские помещения и гибкие решения по аренде продолжает расти.

О компании:

Более 5 лет активной работы

Запуск 10+ проектов

Несколько направлений работают стабильно на постоянной основе

Развитие B2B-сегмента и участие в государственных закупках

Открыты к сотрудничеству, инвестициям и деловым контактам

Кому подойдет:

Интернет-магазинам

Импортерам и дистрибьюторам

Торговым компаниям

Логистическим операторам

Предпринимателям, которым нужен склад в Ташкенте и Узбекистане

Кратко:

The Boss — это предпринимательская группа проектов, которая использует возможности растущего рынка Узбекистана и развивает востребованное направление складской недвижимости и коммерческих площадей для бизнеса.