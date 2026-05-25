TashHome — агентство недвижимости, специализирующееся на продаже жилой недвижимости в Ташкенте. Компания работает как с объектами на вторичном рынке, так и с новостройками и квартирами от застройщиков.
Основная цель TashHome — помочь клиентам безопасно, выгодно и комфортно приобрести недвижимость для жизни, инвестиций или бизнеса. Компания предлагает профессиональный подход, актуальную базу объектов и сопровождение сделки на каждом этапе.
TashHome помогает подобрать недвижимость в зависимости от бюджета, района, целей покупки и индивидуальных пожеланий клиента. В работе компания делает акцент на надежности, прозрачности и качественном сервисе.
• Продажа квартир на вторичном рынке
• Продажа квартир в новостройках
• Подбор недвижимости от застройщиков
• Помощь в покупке квартир для инвестиций
• Подбор недвижимости по бюджету и району
• Организация просмотров объектов
• Консультации по рынку недвижимости Ташкента
• Полное сопровождение сделок купли-продажи
• Проверка и подбор надежных объектов
• Помощь в оформлении документов
• Консультации для покупателей и инвесторов
• Индивидуальный подход к каждому клиенту