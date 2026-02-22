Home Real Estate — это индивидуальный риелторский бренд, специализирующийся на продаже и аренде жилой недвижимости.
Компания оказывает полный спектр услуг: подбор объектов, сопровождение сделок, юридическая проверка недвижимости, переговоры с продавцами и покупателями, а также консультации по инвестициям в недвижимость.
Главный приоритет — надежность, прозрачность и персональный подход к каждому клиенту.
Продажа жилой недвижимости
Аренда квартир и домов
Подбор объектов под бюджет клиента
Полное сопровождение сделки
Юридическая проверка недвижимости
Переговоры и согласование условий
Консультации по инвестициям