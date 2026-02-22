  1. Realting.uz
Home Real Estate

Узбекистан, Ташкент
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
1 год 1 месяц
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Закрыто сейчас
Мы в соцсетях
Об агентстве

Home Real Estate — это индивидуальный риелторский бренд, специализирующийся на продаже и аренде жилой недвижимости.

Компания оказывает полный спектр услуг: подбор объектов, сопровождение сделок, юридическая проверка недвижимости, переговоры с продавцами и покупателями, а также консультации по инвестициям в недвижимость.

Главный приоритет — надежность, прозрачность и персональный подход к каждому клиенту.

Услуги

  • Продажа жилой недвижимости

  • Аренда квартир и домов

  • Подбор объектов под бюджет клиента

  • Полное сопровождение сделки

  • Юридическая проверка недвижимости

  • Переговоры и согласование условий

  • Консультации по инвестициям

