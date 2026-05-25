  1. Realting.uz
  2. Агентства
  3. GrauEstate

GrauEstate

Узбекистан, Ташкент
;
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
1 год 4 месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Закрыто сейчас
Мы в соцсетях
Об агентстве

GrauEstate — современное агентство недвижимости, специализирующееся на аренде квартир и подборе жилья в Ташкенте. Компания помогает клиентам быстро и безопасно найти комфортную квартиру для долгосрочного или краткосрочного проживания, учитывая район, бюджет, стиль жизни и индивидуальные пожелания.

Основное направление деятельности GrauEstate — аренда недвижимости. Агентство сопровождает клиентов на всех этапах: от подбора вариантов и организации просмотров до переговоров с собственниками и заключения договора. В работе особое внимание уделяется честности, оперативности и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

GrauEstate — это надежность, комфорт и профессиональный сервис в сфере аренды недвижимости.

Услуги

• Подбор квартир в долгосрочную аренду
• Подбор квартир в краткосрочную аренду
• Помощь в поиске жилья для иностранных граждан
• Организация просмотров недвижимости
• Сопровождение клиента на всех этапах сделки
• Переговоры с собственниками недвижимости
• Консультации по рынку аренды недвижимости в Ташкенте
• Подбор жилья по району, бюджету и индивидуальным требованиям
• Проверка актуальности и надежности объектов
• Помощь в оформлении договоров аренды
• Подбор квартир для семей, студентов, специалистов и иностранных гостей
• Индивидуальный подход к каждому клиенту

GrauEstate стремится сделать процесс аренды недвижимости максимально удобным, безопасным и комфортным для каждого клиента.

Наши агенты в Узбекистане
Елена Хафизова
Елена Хафизова
9 объектов
Агентства рядом
My Home Real Estate Agency
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 5 Коммерческая недвижимость 1
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
PRO Silver
ARENDA KVARTIRALAR
Узбекистан, Ташкент
Год основания компании 2018
Жилая недвижимость 6 Краткосрочная аренда 1
ARENDA KVARTIRALAR — компания, специализирующаяся на аренде квартир в Ташкенте для повседневной жизни. Мы работаем с обычными, доступными квартирами для семей, студентов, сотрудников компаний и приезжих — без завышенных цен и лишних обещаний. Наша задача — помочь быстро и безопасно найти…
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
STATUS HOME
Узбекистан, Ташкент
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Premium Premium
Dilshod Real Estate
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 45 Долгосрочная аренда 36
Dilshod Real Estate — современная компания в сфере недвижимости, ориентированная на цифровой подход, скорость и доверие клиентов. Мы помогаем подобрать квартиры, дома и коммерческую недвижимость, обеспечивая профессиональное сопровождение на каждом этапе сделки. Наша цель — сделать рынок …
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Jasur Rieltor Estate
Узбекистан, Ташкент
Жилая недвижимость 93 Коммерческая недвижимость 6 Долгосрочная аренда 12 Земельные участки 3
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Назад Оставить заявку Показать контакты