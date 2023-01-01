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Апарто - Агентство недвижимости

Узбекистан Ташкент
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Апарто - Агентство недвижимости
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Квартиры
Смотреть все 80 объектов
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Этаж 1/10
Здравствуйте! Продаётся квартира в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, ре…
1,22 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ташкент
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Этаж 6/10
Здравствуйте! Продаётся квартира в центре города. Отличная инфраструктура: рядом парк, рес…
2,69 млрд сум
Квартира 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Этаж 2/6
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестора…
2,43 млрд сум
Квартира 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Мирзо-Улугбекский район
Комнаты 4
Площадь 118 м²
Этаж 2/12
Здравствуйте! Срочно продаётся 4 комнатная квартира в самом престижном комплексе НРГ МИРЗ…
3,79 млрд сум
Дома
Смотреть все 185 объектов
Дом 5 комнат с мебелью, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат с мебелью, с гаражом
Ташкент
Комнаты 5
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестора…
2,20 млрд сум
Дом 12 комнат с кондиционером, с гаражом, с центральным отоплением в Бешкурган, Узбекистан
Дом 12 комнат с кондиционером, с гаражом, с центральным отоплением
Бешкурган
Комнаты 12
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Здравствуйте! Срочно продается Дома в центре города. Отличная инфраструктура: рядом парк, …
7,46 млрд сум
Дом 13 комнат с мебелью, с гаражом, с центральным отоплением в Ташкент, Узбекистан
Дом 13 комнат с мебелью, с гаражом, с центральным отоплением
Ташкент
Комнаты 13
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Здравствуйте! Продаётся впечатляющий премиум-дом в махалле Ипакчилик, Шайхантахурский райо…
18,34 млрд сум
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом в Ханабад, Узбекистан
Дом 7 комнат с мебелью, с кондиционером, с c ремонтом
Ханабад
Комнаты 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестора…
2,41 млрд сум
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 24 объекта
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Юкоричирчикский район, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Юкоричирчикский район
Площадь 549 м²
Количество этажей 2
Здравствуйте! Срочно продаётся коммерческое помещение в центре города! Под любой бизнес. О…
4,65 млрд сум
Коммерческая в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая
Ташкент
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестора…
7,34 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ханабад, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ханабад
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Здравствуйте! Продаётся здание в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рест…
7,95 млрд сум
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Бешкурган
Площадь 20 000 м²
Количество этажей 3
Здравствуйте! Срочно продаётся готовый бизнес с пассивной доходностью от 30.000$ в месяц Ре…
95,38 млрд сум
Земельные участки
Смотреть все 34 объекта
Земельные участки в Бешкурган, Узбекистан
Земельные участки
Бешкурган
Здравствуйте! Продаётся земля для садика с готовым проектом в центре города. Отличная инфр…
9,42 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
Земельные участки
Ташкент
Здравствуйте! Есть и другие варианты. #Продажа #Земля Район: #Яккасарай Ориентир: Аск…
917,15 млн сум
Земельные участки в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Земельные участки
Мирзо-Улугбекский район
#Продажа #Земля Район: #МирзоУлугбек Ориентир: Феруза Площадь: #1.1 Гектар Состояние: …
48,91 млрд сум
Земельные участки в Ташкент, Узбекистан
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67,87 млрд сум
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Temur Solijonov
Temur Solijonov
388 объектов
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ООО "Alliance Estate"
Новостройки 23 Жилая недвижимость 2036 Коммерческая недвижимость 69 Долгосрочная аренда 7 Земельные участки 34

Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!