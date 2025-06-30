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Аренда виллы на долгий срок в Яшнабадском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Аренда - участок в Ташкент, Узбекистан
Аренда - участок
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
(Я сама владелец этого дома) Участок — 6 соток, жилое помещение — 250 кв.м. Яшнабадский …
$2,000
в месяц
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Частный продавец
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