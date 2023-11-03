Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Коммерческая
  4. Other

Коммерческая недвижимость в Яшнабадский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
190
рестораны
1
офисы
57
производственные здания
1
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
1,83 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 20 м²
Продается офисное помещение в новостройке! Юнус-Абадский район, ул.Абдулла Кодири. Новостр…
500,98 млн сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
1,12 млрд сум
Коммерческая с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 372 м²
9,78 млрд сум
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Библиотека   Общая площадь участка 1,1 га Строительная площадь 570,0 м² …
Цена по запросу
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 84 м²
2,08 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Продается коммерческое помещение Адрес который вы будете называть с гордостью Шайхонтахурск…
1,67 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 360 м²
Этаж 2/9
17,72 млн сум
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Здание областного налогового комитета   Общие сведения : Общая площадь участка …
Цена по запросу
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 180 м²
6,11 млрд сум
Коммерческая с видеонаблюдением, с парковка в Самарканд, Узбекистан
Коммерческая с видеонаблюдением, с парковка
Самарканд, Узбекистан
Площадь 30 000 м²
Этаж 1/1
3,67 млрд сум
Коммерческая с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Ориентир эко базар Проходимое место! Есть арендатор за 1000 в мес 80 м2 Небольшой торг
1,59 млрд сум