  1. Realting.uz
  2. Янгиюль
  3. Долгосрочная аренда
  4. Коммерческое помещение

Аренда коммерческих помещений на долгий срок в Янгиюль, Узбекистан

1 объект найдено
Коммерческое помещение 1 700 м² в Янгиюль, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 700 м²
Янгиюль, Узбекистан
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
