Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Янгиташкентский район
  3. Долгосрочная аренда
  4. Дом

Аренда домов, дач на длительный срок в Янгиташкентский район, Узбекистан

2 объекта найдено
Аренда дом 7 комн. Юкори-чирчикский р-н 111163 в Ташкент, Узбекистан
Аренда дом 7 комн. Юкори-чирчикский р-н 111163
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 384 м²
Количество этажей 2
ID111163 Район: Юкори-чирчикский р-н Адрес:  Бардонкуль Кол-во комнат: 7 Этаж: 1-2 Эт…
$1,500
в месяц
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
КупиДом
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 590 м²
Количество этажей 2
Сдаётся евро участок 6 соток Ориентир - Паспортный стол Мирабада, Парк Фурката, Саракульк…
$4,000
в месяц
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Гарант
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Янгиташкентский район, Узбекистан

с гаражом