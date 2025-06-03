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Квартиры в Янгинаманганский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Наманган, Узбекистан
Квартира 1 комната
Наманган, Узбекистан
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/4
🏢 🏢 Квартира на продажу! 🏬1-layout | 1 комната 🛠 Ремонт отличный 🛋 Некоторое оборудован…
Цена по запросу
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Агентство
OOO Bebaho Zamin Diyori
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Янгинаманганский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная