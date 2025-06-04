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Долгосрочная аренда отелей в Яккасарайский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Гостиница в аренду по лучшей локации готовый бизнес в Ташкент, Узбекистан
Гостиница в аренду по лучшей локации готовый бизнес
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 22
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Локация ориентир 8 роддом ва Марриот мехмонхона Гостиница среднего-класса Общий 22 н…
Цена по запросу
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