  1. Realting.uz
  2. Яккасарайский район
  3. Долгосрочная аренда
  4. Коттедж

Снять коттедж в аренду на длительный срок в Яккасарайский район, Узбекистан

2 объекта найдено
Коттедж 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 355 м²
Количество этажей 3
Сдается в долгосрочную аренду 2 коттеджа (целиком и/или по отдельности) в центре Ташкента, о…
$4,000
в месяц
Агентство
Arendacity
Языки общения
Русский
Коттедж 8 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Сдаётся участок 8 комнат в Яккасарайском районе улица Саламатина. 2 -Гостиные,2- спальни,2-…
$2,700
в месяц
Агентство
Гарант
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Яккасарайский район, Узбекистан

с гаражом