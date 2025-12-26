Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Яккасарайский район
  3. Долгосрочная аренда
  4. Замок

Долгосрочная аренда замков в Яккасарайский район, Узбекистан

Замок Удалить
Очистить
1 объект найдено
Сдаётся стильный дом в стиле Hi-Tech | ГАИ Глинка в Ташкент, Узбекистан
Сдаётся стильный дом в стиле Hi-Tech | ГАИ Глинка
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Адрес: Яккасарайский район р-н, ориентир: ул. Нукус, ГАИ Глинка Площадь участка: 2 сот Ком…
$4,500
в месяц
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку