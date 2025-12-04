  1. Realting.uz
  2. Yangi binolar
  3. Яккасарайский район
  4. Yangi binolarda kvartiralar

in Yakkasaray District, Oʻzbekiston yangi binolardan (TJM) kvartiralar

Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "Modera Towers"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Modera Towers - это многофункциональный комплекс, сочетающий в себе жилую недвижимость, бизнес-центр, коммерческие площади и все, что нужно для комфортной жизни его резидентов. Комплекс расположен на одной из самых оживленных улиц столицы, недалеко от парка "Дружбы" и множества других знаков…
Quruvchi
Modera Towers
Quruvchi
Modera Towers
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi S-Tower
Turar-joy majmuasi S-Tower
Turar-joy majmuasi S-Tower
Turar-joy majmuasi S-Tower
Turar-joy majmuasi S-Tower
Turar-joy majmuasi S-Tower
Turar-joy majmuasi S-Tower
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Strong Houses ishlab chiqaruvchisining «S-Tower» — turar-joy majmuasi poytaxtning Sergeli tumanida joylashgan. U lakonik fasad uslubidagi 12 qavatli binolardan, shuningdek, daraxtlar, butalar va maysazorlar bilan bezatilgan katta hovlidan iborat. Ehtiyotkorlik bilan ishlab chiqilgan infratuz…
Quruvchi
STRONG HOUSES
Quruvchi
STRONG HOUSES
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Turar-joy majmuasi Celebrity Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$37,432
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 12
Celebrity Residence — клубный дом, который предоставляет жителям ряд услуг внутри комплекса, сохраняя при этом максимальную приватность.  В клубной зоне есть не только различные варианты активного отдыха, но и медицинский пункт, где жители могут получить первую медицинскую помощь или необ…
Quruvchi
Interra Group
Quruvchi
Interra Group
Aloqa tillari
Русский
Kvartira binosi «Anor Development»
Kvartira binosi «Anor Development»
Kvartira binosi «Anor Development»
Kvartira binosi «Anor Development»
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,036
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 13
Anor Development - sifatli loyiha bo'lib, hozirda o'z mijozlariga ta'mirlangan tayyor kvartiralarni taqdim etadi.Majmuada “Anor Development” Faqat vaqt sinovidan o‘tgan, mustahkamlik, chidamlilik va qulaylikni kafolatlovchi yuqori sifatli qurilish materiallaridan foydalaniladi.13 qavatli bin…
Quruvchi
Anor development
Quruvchi
Anor development
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Royal House
Turar-joy majmuasi Royal House
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,100
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 10
Yakkasaroy viloyatidagi yangi bino – Royal House Bitta 10 qavatli binodan iborat yangi konfor sinfidagi turar-joy majmuasi. Poytaxtning markazida ajoyib joylashuvga ega. Qurilish maydoni 2000 kv. m. Kvartiralar qo'pol qoplamaga ega, shuning uchun kelajakdagi egalari bir vaqtning o'zida ham…
Quruvchi
OOO Royal House
Quruvchi
OOO Royal House
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК
Hammasini ko'rsatish Kvartira binosi ЖК
Kvartira binosi ЖК "PRESTIGE Gardens "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
PRESTIGE Gardens — уникальный в своем роде мультифункциональный жилой комплекс с лобби для бизнес-центра на первом этаже.   Развитая внутренняя инфраструктура предлагает жителям детские площадки, фитобар, беседки и намазхану. На третьем этаже уютно расположился безопасный зеленый двор,…
Quruvchi
PRESTIGE Gardens
Quruvchi
PRESTIGE Gardens
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi Квартира Новостройка продажа 1-ком. Яккасарай Ж/К MODERA TOWERS 111111
Turar-joy majmuasi Квартира Новостройка продажа 1-ком. Яккасарай Ж/К MODERA TOWERS 111111
Turar-joy majmuasi Квартира Новостройка продажа 1-ком. Яккасарай Ж/К MODERA TOWERS 111111
Turar-joy majmuasi Квартира Новостройка продажа 1-ком. Яккасарай Ж/К MODERA TOWERS 111111
Turar-joy majmuasi Квартира Новостройка продажа 1-ком. Яккасарай Ж/К MODERA TOWERS 111111
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Квартира Новостройка продажа 1-ком. Яккасарай Ж/К MODERA TOWERS 111111
Turar-joy majmuasi Квартира Новостройка продажа 1-ком. Яккасарай Ж/К MODERA TOWERS 111111
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$78,000
ID: 111111 Район: Яккасарайский Адрес: Ж/К MODERA TOWERS, улица Шота Руставели Ориентир: Россия гостиница Кол-во комнат: 1/2 Этаж: 10 Этажность: 25 Площадь: 29.16 м² Ремонт: Коробка Тип постройки: новостройка Ипотека : нет!!! Кадастр: есть !!! Инфраструктура: зелёная зона…
Agentlik
КупиДом
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Qushbegi Sohil bo'yi
Turar-joy majmuasi Qushbegi Sohil bo'yi
Turar-joy majmuasi Qushbegi Sohil bo'yi
Turar-joy majmuasi Qushbegi Sohil bo'yi
Turar-joy majmuasi Qushbegi Sohil bo'yi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi Qushbegi Sohil bo'yi
Turar-joy majmuasi Qushbegi Sohil bo'yi
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,100
Narxlar  kvadratiga 1100 dollardan To'lov 12 oy (oldindan to'lov 50%, foizsiz to'lash) Avtoturargoh yer usti bepul Turar-joy majmuasini 2024 yil oxiriga qadar foydalanishga topshirish Qavatlar soni 12 qavat, shu jumladan tijorat ko'chmas mulk + podval ship 3 metr Kvartiralarning yetkazib ber…
Quruvchi
Hilmar Development
Quruvchi
Hilmar Development
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК Istanbul city
Turar-joy majmuasi ЖК Istanbul city
Turar-joy majmuasi ЖК Istanbul city
Turar-joy majmuasi ЖК Istanbul city
Turar-joy majmuasi ЖК Istanbul city
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК Istanbul city
Turar-joy majmuasi ЖК Istanbul city
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$46,451
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 20
Agar siz ajoyib hayot kechirishni istasangiz, kvartirangiz zamonaviy va qulay bo'lishi muhimdir. “Istanbul city” turar-joy majmuasida siz shahar markazida yashashning afzalliklaridan bahramand bo'lishingiz mumkin. Ushbu majmua 80 000 m² maydonga ega bo'lib, bu joyni yangi zamonaviy shahar de…
Quruvchi
ISTANBUL CITY
Quruvchi
ISTANBUL CITY
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК “O'zbegim”
Turar-joy majmuasi ЖК “O'zbegim”
Turar-joy majmuasi ЖК “O'zbegim”
Turar-joy majmuasi ЖК “O'zbegim”
Turar-joy majmuasi ЖК “O'zbegim”
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК “O'zbegim”
Turar-joy majmuasi ЖК “O'zbegim”
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,506
“o'zbegim” turar-joy majmuasi millat va zamonaviylikning ajoyib uyg'unligiga ega. Majmuaning umumiy maydoni 12 000 m². O‘zbekiston milliy arxitekturasi va dizayni asosida 7 ta ko‘p qavatli bino to‘liq qurildi. Majmuaga kirganingizda sizni ajoyib tarixiy manzara kutib oladi. Uylarning devorla…
Quruvchi
O'zbegim Development
Quruvchi
O'zbegim Development
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК
Turar-joy majmuasi ЖК "Shoshkent"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,281
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 14
"Shoshkent" yangi turar-joy majmuasida 90% tayyor uylar 24 oy muddatli to'lovga.  Telefon 55-500-90-90 "Shoshkent" yangi turar-joy majmuasi shahar markazida yashashni xohlovchilar uchun zamonaviy kvartiralarni taklif etadi. Majmuaning umumiy maydoni 20 000 m². 14 qavatli uylarning tashqi…
Quruvchi
O'zbegim Development
Quruvchi
O'zbegim Development
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Yakkasaroy"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 10
Новостройка Ташкента – Yakkasaroy Описание: Небольшая, уютная новостройка комфорт-класса, состоящая из одного 10-этажного корпуса. Квартиры с чистовой отделкой, что позволяет сразу заселиться после покупки. Комплекс расположен в престижном Яккасарайском районе Ташкента. Благодаря удал…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Black Tower"
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$93,000
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Qavatlar soni 16
Maydoni 51 m²
1 ko'chmas mulk ob'ekti 1
Продаётся 2-комнатная квартира на 6-м этаже 16-этажного дома в жилом комплексе комфорт-класса "Black Tower". Ориентир - улица Кичик Бешагач, роддом №8. Застройщик - компания "Better best". Общая площадь - 50,5 м². Отличный свежий ремонт. С мебелью и бытовой техникой. Подробност…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 2 xonalar
50.5
93,000
Agentlik
Eugene Real Estate
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi JK
Turar-joy majmuasi JK
Turar-joy majmuasi JK
Turar-joy majmuasi JK
Turar-joy majmuasi JK
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi JK
Turar-joy majmuasi JK " Afsona "
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2026
Qavatlar soni 16
Xon saroy afsonasi deb atalgan ushbu turar-joy majmuasi Yashnobod tumanida Cho’lpon ko’chasida yo’l bo’yida qad rostlagan. 16 qavatdan iborat majmua 2 qavatli yer osti avtuoturargohiga ham ega. Binolar monolit tipida qurilib, komfort sinfiga oiddir. Videokuzatuv tizimi, zamonaviy liftlar, bo…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi KUSHBEGI RESIDENCE
Turar-joy majmuasi KUSHBEGI RESIDENCE
Turar-joy majmuasi KUSHBEGI RESIDENCE
Turar-joy majmuasi KUSHBEGI RESIDENCE
Turar-joy majmuasi KUSHBEGI RESIDENCE
Turar-joy majmuasi KUSHBEGI RESIDENCE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$1,407
Tugatish variantlari Tayyor remontli
Topshirish muddati 2024
Qavatlar soni 17
KUSHBEGI RESIDENCE tayyor kvartiralarni faqat iyul oyining oxirigacha bo'lib-bo'lib to'laydi! 97-450-77-99 raqamiga qo'ng'iroq qiling Bizning Kushbegi qarorgohimizga xush kelibsiz! Biz sizga strukturaning chidamliligi va barqarorligini kafolatlaydigan zamonaviy dizayn, yuqori sifatli quri…
Quruvchi
KUSHBEGI RESIDENCE
Quruvchi
KUSHBEGI RESIDENCE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi Maljaan Residence
Turar-joy majmuasi Maljaan Residence
Turar-joy majmuasi Maljaan Residence
Turar-joy majmuasi Maljaan Residence
Turar-joy majmuasi Maljaan Residence
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$947
Topshirish muddati 2024
Toshkent shahridagi yangi bino Maljaan Residence. Hashamat, zamonaviylik va beqiyos qulaylik olamini kashf etmoqchimisiz? Eng yaxshi kompaniya qulay kvartiralarni taklif qiladi. Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasida qurilayotgan Maljaan Residence turar-joy majmuasidan butun oila…
Quruvchi
BETTER BEST Development
Quruvchi
BETTER BEST Development
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "Binkat'
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2025
Qavatlar soni 12
Yangi qurilish Toshkent - Binkvat Ta'rif: Binkat Turar joy majmui qulay va zamonaviy hayot uchun mo'ljallangan zamonaviy qulaylik sinfidir. turar-joy majmuasida: ✅ IP domon va video nazorati ✅ Ochiq to'xtash joyi va liftlar ③ Bolalar o'yin maydonchalari va dam olish maskanlari bila…
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК «Яккасарай»
Turar-joy majmuasi ЖК «Яккасарай»
Turar-joy majmuasi ЖК «Яккасарай»
Turar-joy majmuasi ЖК «Яккасарай»
Turar-joy majmuasi ЖК «Яккасарай»
Turar-joy majmuasi ЖК «Яккасарай»
Turar-joy majmuasi ЖК «Яккасарай»
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
“Яккасарай” - это жилой комплекс комфорт - класса, который радует покупателей качеством и доступной ценой. Если вы хотите купить уютную квартиру в центре города, проект Renaissance Company подойдет вам во всех отношениях. Общая площадь комплекса составляет 2 000 м². 10 - этажное здание монол…
Quruvchi
RENAISSANCE BUILDINGS
Quruvchi
RENAISSANCE BUILDINGS
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi
Turar-joy majmuasi "New port"
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Qavatlar soni 19
Toshkent-Nyuport
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Quruvchi
Ягона Уйлар Маркази
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi PARKWOOD
Turar-joy majmuasi PARKWOOD
Turar-joy majmuasi PARKWOOD
Turar-joy majmuasi PARKWOOD
Turar-joy majmuasi PARKWOOD
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi PARKWOOD
Turar-joy majmuasi PARKWOOD
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 14
Озеленённый сад-двор без машин на второй линии ул. Нукусская площадью 0,8 Га, построенный на стилобате, высотой 4,5 метра. Это сложное конструкторское решение закрывает сразу несколько вопросов: эргономичное пространство для паркинга, более чистый воздух, меньший уровень шума и приватность.
Agentlik
RED
Agentlik
RED
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi ЖК Бобур Резиденс
Turar-joy majmuasi ЖК Бобур Резиденс
Turar-joy majmuasi ЖК Бобур Резиденс
Turar-joy majmuasi ЖК Бобур Резиденс
Turar-joy majmuasi ЖК Бобур Резиденс
Hammasini ko'rsatish Turar-joy majmuasi ЖК Бобур Резиденс
Turar-joy majmuasi ЖК Бобур Резиденс
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Yakkasaroy tumanidagi 16 qavatli noyob turar-joy majmuasi. 40 000 m² maydonda. Obodonlashtirish maydoni: 15 000 m². Kvartiralar soni: 1000 donadan ortiq. Er osti to'xtash joylari soni: 700 dona. Kvartiralarning maydoni 41 m2 dan 244 m2 gacha — kichik va katta oilalar uchun ideal variantlardi…
Quruvchi
Silver Flex
Quruvchi
Silver Flex
Aloqa tillari
Русский
Turar-joy choragi NEW PORT
Turar-joy choragi NEW PORT
Turar-joy choragi NEW PORT
Turar-joy choragi NEW PORT
Toshkent, Oʻzbekiston
Talab bo'yicha narx
Topshirish muddati 2028
Qavatlar soni 20
Жизнь в Newport — это кварталы в стиле модерн, недалеко от набережной, с уютными двориками- парками, видеонаблюдением, детскими и спортивными площадками, велодорожками, локациями для спокойного отдыха. Наши дома c балконами, а благодаря панорамным окнам в квартиру попадает больше естествен…
Agentlik
RED
Agentlik
RED
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Turar-joy majmuasi MODERNO
Turar-joy majmuasi MODERNO
Turar-joy majmuasi MODERNO
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$36,873
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 11
Maydoni 40–76 m²
3 ko'chmas mulk ob'ektlari 3
ЖК Moderno отличается своим современным интерьер и экстерьер дизайном от других комплексов. Этот жилой комплекс (ЖК) расположен на улице Усмон Носир (Шота Руставели) в районе Яккасарой. Moderno, имеющий самые современные инфраструктуры не оставит равнодушным даже самого взыскательного клиент…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
40.0 – 76.0
45,972 – 87,346
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi Solaris Residential
Turar-joy majmuasi Solaris Residential
Turar-joy majmuasi Solaris Residential
Turar-joy majmuasi Solaris Residential
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$35,490
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 9
Maydoni 41–118 m²
6 ko'chmas mulk ob'ektlari 6
Solaris - новое помещение, имеющий развитая инфраструктура построен в панорамном виде. Адрес - Яккасарайкий район, массив Кушбеги, улица Шота Руставели. Для вашей полной безопасности назначен видеонаблюдение и Face ID, который производен на основе высоких технологий. Для вашего максимального…
Ob'ekt turi
Maydoni, m²
Narxi, USD
Apartment 1 xona
41.0 – 79.0
60,279 – 116,148
Apartment 2 xonalar
118.0
173,486
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Turar-joy majmuasi LAFAYETTE
Turar-joy majmuasi LAFAYETTE
Turar-joy majmuasi LAFAYETTE
Toshkent, Oʻzbekiston
dan
$44,474
Topshirish muddati 2023
Qavatlar soni 7
Lafayette - жилой комплекс расположен в столице и построен по образцу оригинального архитектурного решения для комфортной жизни. Жилой комплекс в Яккасарайком районе включает себя развлекательные места, коммерческую инфраструктуру наземные паркинги. Lafayette - лучшее место для комфортной жи…
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Quruvchi
GRAND CAPITAL
Aloqa tillari
English, Русский
Xaritada