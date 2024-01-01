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ЖК "Shoshkent"

Toshkent, O‘zbekiston
Talab bo'yicha narx
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6
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Kompleks haqida

Новый жилой комплекс "Shoshkent" предлагает современные квартиры для тех, кто хочет жить в центре города. Общая площадь комплекса составляет 20 000 м². Для экстерьера 14 - этажных домов использовались белые тона и толстые колонны. 4 сейсмостойких дома имеют монолитный тип. В целях обеспечения безопасности жителей на территории установлены современные камеры наблюдения. Охранник контролирует двор, чтобы посторонние не могли проникнуть в комплекс. На верхнем этаже домов есть элегантная терраса, поэтому вам не придется ехать куда - нибудь еще для семейного отдыха.

Инфраструктура ЖК "Shoshkent"
Для строительства комплекса был выбран район Яккасарай, который предоставляет жителям огромные удобства. В нескольких минутах ходьбы от дома находится метро Новза. Кроме того, в непосредственной близости находятся школа, детский сад, салон красоты и медицинский центр.

Наличие детской площадки во дворе очень радует родителей. Дома окружены декоративными деревьями. Очень важно, чтобы в комплексе была парковка для для транспортов. Подземные и надземные парковки организованы так, чтобы ваш автомобиль был чистым и безопасным.

Квартиры ЖК "Shoshkent"
Есть выбор двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, чтобы вы могли выбрать подходящую площадь для своей семьи. Их площадь составляет от 54 м² до 113 м². Все квартиры в виде черновой отделки, чтобы покупатели могли отремонтировать свою новую квартиру по собственному дизайну.

Yangi bino joylashgan joy
Toshkent, O‘zbekiston
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Men sizning reklamangizdagi mulkka qiziqaman. Ob'ekt haqida ko'proq ma'lumot olishni xohlayman. Chet elliklar uchun qanday sotib olish shartlari mavjud? Men kvartiraga/uyga tashrif buyurishni xohlayman. Menga umumiy narx (soliq, agentlik toʻlovi va h.k.lar bilan) haqida maʼlumot berishni xohlayman. Kredit/ipoteka sotib olish mumkinmi?
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Rishton turar-joy majmuasi  Media taraqqiyotiga xush kelibsiz – konfor sinfidagi ko'chmas mulkda zamonaviy hayotga yo'lingiz! Rishton turar-joy majmuasining yangi loyihasi  ⠀ Turar-joy binolarimiz zamonaviy uslub va zamonaviy inson uchun zarur bo'lgan qulaylikni o'zida mujassam etgan. Bu yerda siz baxtli hayot uchun zarur bo‘lgan hamma narsani topasiz: keng va shinam interyerlar, zamonaviy texnologiyalar va qulayliklar, shuningdek, go‘zal hududlarda ideal joylashuv. Sizning xavfsizligingiz uchun zamonaviy xavfsizlik tizimlari;  Bolalaringiz oʻynashi va oʻsishi uchun oʻyin maydonchalari va xavfsiz muhit.  O'zingizning zamonaviy va baxtli dunyongizni yarating. Uy-joy majmuasi haqida ma'lumot: 8 qavatli bino 2 blok 149 ta xonadon  Umumiy maydoni 2 gektar Bolalar maydonchasi Gazebos va yurish joylari
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MELAGRANA CONSTRUCTIONS MChJ tomonidan siz uchun yaratilgan ajoyib turar-joy majmuasi Star House Andijanga xush kelibsiz. Ajoyib joyda joylashgan ushbu zamonaviy va arzon turar-joy majmuasi uslub, qulaylik va qulaylikning mukammal kombinatsiyasini taqdim etadi. 10 qavatli ehtiyotkorlik bilan ishlab chiqilgan yashash joylari bilan Star House Andijan turli ehtiyojlar va imtiyozlarni qondirish uchun keng turdagi turar joy variantlarini taklif etadi. 1x xonali shinam uy yoki 2 x keng xonali uy qidiryapsizmi, bizning turar-joy majmuamiz siz uchun eng zo'r uyni topadi. "Star House Andijan" da biz sizning xavfsizligingizni birinchi o'ringa qo'yamiz. O'rnatilgan ichki aloqa tizimi yordamida siz kompleksga kirish nazorat ostida va cheklanganligiga ishonch hosil qilishingiz mumkin, bu sizga va yaqinlaringizga xotirjamlikni ta'minlaydi. Faol turmush tarzini saqlab qolish bizning sport zallarimiz bilan oson, bu erda aholi turli xil ko'ngilochar tadbirlar bilan shug'ullanishi va sog'lom bo'lishi mumkin. Eng turar-joy majmuasida fitnes markazlariga ega bo'lish qulayligidan bahramand bo'ling. Oilalar maktab va bolalar bog'chasining yaqinligini qadrlashadi, bu esa bolalar uchun sifatli ta'lim olish imkoniyatini beradi. Ishga uzoq safarlar bilan xayrlashing va ta'lim muassasalari sizdan bir necha qadam narida joylashganligi qulayligini qadrlang. "Star House Andijan" da to'xtash joyi va garajlar mavjud bo'lib, ular aholi va ularning mehmonlari uchun qulay to'xtash joylarini ta'minlaydi. Sizning mashinalaringiz turar-joy majmuasi hududida xavfsiz va sog'lom bo'ladi. Navbahor ko'chasida joylashgan "Star House Andijan" zamonaviy turmush tarzini aks ettiruvchi zamonaviy uslubda yangi uylar va kvartiralarni taklif etadi. Bu sizning dinamik hamjamiyatning bir qismi bo'lish va ushbu mashhur hududda yashashning barcha afzalliklaridan bahramand bo'lish imkoniyatidir. "Yulduzli uy Andijan"da Andijondagi yangi uylarning jozibasini kashf eting". Sizning ehtiyojlaringizga mos ravishda yaratilgan turar-joy majmuasida qulay va zamonaviy turmush tarziga sho'ng'ing. Mavjud bo'linmalarimiz haqida ko'proq ma'lumot olish va ushbu ajoyib majmuada orzularingizni uy bilan ta'minlash uchun bugun biz bilan bog'laning.